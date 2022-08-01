Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplantısı başladı! Kredi kartı ve kredi borçlarına yeni kolaylık: 3 formül masada





81 İLDE 150 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ

Konut sorununa yönelik projeler de masadaki bir diğer gündem başlığı. 81 ilde 150 bin sosyal konut inşasına yönelik çalışma ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bir süredir üzerinde çalıştığı 'hazine arsalarının ev yapma şartıyla dar gelirli vatandaşlara uygun fiyat ve kredi imkânı ile sunulması' da toplantıda ele alınacak.

ŞEHİT AİLESİ GAZİLERE KONTENJAN AYRILACAK

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olması beklenen projenin vadenin 15 yıl olması, projeden 10 bin lira altında geliri olanların faydalanması bekleniyor. Ayrıca şehit ailesi ve gazilere de kontenjan ayrılacağı öğrenildi. Kabine toplantısında terörle mücadelede ve dış politikadaki gelişmelere yönelik gelişmelerin de masaya yatırılması bekleniyor.