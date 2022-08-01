Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplantısı başladı! Kredi kartı ve kredi borçlarına yeni kolaylık: 3 formül masada

Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı başladı.
Kabine toplantısında dar gelirlilere sosyal konut müjdesi olacak. Ayrıca toplantıda ekonomideki gelişmeler ele alınacak ve terörle mücadele operasyonları toplantının öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak.
KREDİ KARTI VE KREDİ BORCU OLANLARI YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminin yoğun olması bekleniyor. Dar gelirli vatandaşlar için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlıklarının bir araya gelerek yürüttükleri çalışmanın son durumu ele alınacak. Yeni düzenleme birçok kredi kartı ve kredi borçları nedeni ile takibe düşen dar gelirlileri yakından ilgilendiriyor.
3 FORMÜL MASADA
Takibe düşen kart borcu için ise konuşulan 3 formül ise şöyle:
Borç öteleme, yapılandırma, takip süresini uzatma. Çalışmanın detaylarının, Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.