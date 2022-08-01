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    • 01.08.2022 17:17
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    Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplantısı başladı! Kredi kartı ve kredi borçlarına yeni kolaylık: 3 formül masada

    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplandı. Dar gelirlilerin takibe düşmüş ve icra aşamasına gelmiş kredi ve kart borçlarına ilişkin düzenlemenin toplantısı sonrası açıklanması bekleniyor. Yeni düzenleme birçok kredi kartı ve kredi borçları nedeni ile takibe düşen vatandaşları yakından ilgilendirirken, takibe düşen kart borcu için ise 3 formül öne çıkıyor.

    Kritik Kabine toplantısı başladı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı başladı.

    Kabine toplantısında dar gelirlilere sosyal konut müjdesi olacak. Ayrıca toplantıda ekonomideki gelişmeler ele alınacak ve terörle mücadele operasyonları toplantının öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak.



    KREDİ KARTI VE KREDİ BORCU OLANLARI YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR
    Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin gündeminin yoğun olması bekleniyor. Dar gelirli vatandaşlar için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Adalet Bakanlıklarının bir araya gelerek yürüttükleri çalışmanın son durumu ele alınacak. Yeni düzenleme birçok kredi kartı ve kredi borçları nedeni ile takibe düşen dar gelirlileri yakından ilgilendiriyor.



    3 FORMÜL MASADA
    Takibe düşen kart borcu için ise konuşulan 3 formül ise şöyle:

    Borç öteleme, yapılandırma, takip süresini uzatma. Çalışmanın detaylarının, Kabine toplantısı sonrası Başkan Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanması bekleniyor.



        81 İLDE 150 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ
        Konut sorununa yönelik projeler de masadaki bir diğer gündem başlığı. 81 ilde 150 bin sosyal konut inşasına yönelik çalışma ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığının bir süredir üzerinde çalıştığı 'hazine arsalarının ev yapma şartıyla dar gelirli vatandaşlara uygun fiyat ve kredi imkânı ile sunulması' da toplantıda ele alınacak.

        ŞEHİT AİLESİ GAZİLERE KONTENJAN AYRILACAK
        Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi olması beklenen projenin vadenin 15 yıl olması, projeden 10 bin lira altında geliri olanların faydalanması bekleniyor. Ayrıca şehit ailesi ve gazilere de kontenjan ayrılacağı öğrenildi. Kabine toplantısında terörle mücadelede ve dış politikadaki gelişmelere yönelik gelişmelerin de masaya yatırılması bekleniyor.



        TAHIL SEVKİYATINA İLİŞKİN GELİŞMELER ELE ALINACAK
        Rusya ile Ukrayna arasında Türkiye'de imzalan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili son durum değerlendirilecek. İki ülke arasında ateşkesin sağlanması için atılabilecek adımlar da görüşülecek.

        KORONAVİRÜS DE MASADA OLACAK
        Koronavirüs salgınında artan vaka sayıları da kabine gündeminde olacak. Vaka sayılarının hastanelere yatış oranına etkisinin yanı sıra aşılamadaki son rakamlar gözden geçirilecek.

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        Haberler Güncel Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplantısı başladı! Kredi kartı ve kredi borçlarına yeni kolaylık: 3 formül masada
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