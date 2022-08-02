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    • 02.08.2022 20:08
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    Tahıl koridorunun ilk gemisi İstanbul açıklarında! Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

    Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan dün yola çıkan mısır yüklü Razoni isimli gemi İstanbul açıklarına geldi. Kumköy açıklarına demirleyen gemi, yarın yapılacak denetimlerin ardından Türk boğazlarından geçerek Lübnan'a gitmesi bekleniyor. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, geminin müşterek denetleme timi tarafından denetimine yarın sabah başlanacağını duyurdu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İlk gemi İstanbul açıklarında!

    Türkiye'nin girişimleriyle gerçekleştirilen tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde 186 metre uzunluğundaki, 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan dün sabah saatlerinde yola çıktı.

    Saat 19.00 sıralarında Türk karasularına giren gemi İstanbul açıklarına ulaştı.

    Kumköy açıklarına demirleyen gemi, yarın yapılacak denetimlerin ardından Türk boğazlarından geçerek Lübnan'a gitmesi bekleniyor.

    YARIN SABAH DENETLECEK
    Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan hareket eden tahıl gemisine ilişkin açıklama yayımladı.

    Açıklamada, "Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşması beklenmektedir. Geminin müşterek denetleme timi tarafından denetimine yarın sabah başlanacaktır" ifadelerine yer verildi.

    İSTANBUL AÇIKLARINA ULAŞTI
    Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Odessa Limanı'ndan dün yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul açıklarına ulaştı. Gerekli işlemler sonrası Razoni isimli gemiye BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den heyetler tarafından denetim yapılacağı ve denetim sonucuna göre geminin yoluna devam edeceği belirtildi.

    MKM'DEN AÇIKLAMA
    Ukrayna'dan dün hareket eden ve mısır taşıyan kuru yük gemisiyle ilgili açıklama yapan Müşterek Koordinasyon Merkezi (MKM) Koordinatörü Tuğamiral Özcan Altunbulak, geminin gece yarısı İstanbul'da demirlemesinin beklendiğini söyledi.

    Ukrayna limanlarından tahıl ürünlerinin güvenli sevkiyatını sağlamak için açılan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde, dün sabah saatlerinde Ukrayna'dan yola çıkan Sierra Leone bayraklı 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisiyle ilgili basın açıklaması yapıldı.

    MKM Koordinatörü Tuğamiral Özcan Altunbulak, yaptığı konuşmada Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin 27 Temmuz'da açılışının yapıldığını hatırlatarak, küresel tahıl krizinin çözümüne yardımcı olması amacıyla Ukrayna'dan ihraç edilecek tahıl, gübre ve benzeri ürünlerin Odessa, Çernomorsk ve Yujniy limanlarından emniyetle denizden nakliyatının Girişim Belgesine uygun olarak icra edilmesini sağlamanın hedeflendiğini söyledi.

    Altunbulak, MKM'nin görev ve sorumlulukları hakkında şu bilgileri verdi:

    "Girişime dahil olacak ticari gemilerin kaydını ve takibini yapmak, bu gemilerin Ukrayna limanlarına giriş çıkış planını oluşturmak ve uygulamak, Türkiye'de belirlenecek bir limanda Ukrayna'ya giden ve gelen gemilerin denetimini yaptırmak, uydu, internet ve diğer muhabere imkanları ile ticari gemilerin intikalini teknik olarak takip etmek, tüm faaliyetlerini taraf ülkeler ve BM ile koordineli olarak icra etmek görev ve sorumluluklarını üstlenmiştir."

    "GÖREVİMİZİN SORUMLULUĞU BÜYÜK"
    Ukrayna'nın Odessa limanından ayrılan geminin faaliyetinin, planlama safhasından itibaren MKM tarafından planlandığını ve takip edildiğini anlatan Tuğamiral Altunbulak, şunları kaydetti:

    "Geminin intikali esnasında izleyeceği rota, takip ettiği insani koridor, denetimine ilişkin detaylı hususlar Merkezde mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Halihazırda Ukrayna'nın 3 limanından tahıl ve benzeri gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin hazırlıkları ve planlamasına devam edilmektedir. Daha önceden gelmesini beklediğimiz ve takip ettiğimiz RAZONI isimli geminin, deniz koşulları nedeniyle bu gece yarısı İstanbul'da tahsisli demir yerine demirlemesi beklenmektedir. Gerekli işlemler sonrasında RAZONI isimli gemiye, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna, BM temsilcilerinden oluşan bir heyetle denetim icra edilecek ve denetleme neticesine göre gemi yoluna devam edecektir. Dünyanın gözünün burada ortaya koyacağımız kolektif çalışmalarda olduğunu, görevimizin sorumluluğunun büyük olduğunu, tarihi ve insani bir misyon üstlenmiş olduğumuzun bilinciyle Merkezde görevimize ve uyumlu çalışmaya şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edeceğiz."

        Bakan Akar "Gemi, boğaz açıkların demirlemesinin ardından Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde Rusya- Ukrayna-Türkiye- BM temsilcilerinin oluşturacağı heyet tarafından kontrol edilecek. Temmenimiz odur ki bundan sonraki gemiler de benzer şekilde herhangi bir aksaklığa uğramadan aynı uygulamaya tabi olacak" dedi. Bakan Akar mutabakat muhtırasında faaliyetin "120 gün geçerli olduğu" ifadesinin bulunduğunu anımsatarak "Eğer herhangi bir şekilde taraflardan bir itiraz, talep gelmezse söz konusu mutabakat otomatikman yenilenecek ve devam edecek. Rusya'nın da limanlarında gıda maddeleri, çeşitli kimyasallar, gübre, amonyak buna benzer çeşitli malzemeler, maddeler var. Bunların da nakli söz konusu. Bu, mutabakat muhtırasının tamamen dışında" dedi. Öte yandan Polonya ve Almanya dışişleri yetkilileri tahıl koridoru anlaşmasından dolayı Türkiye'ye teşekkürlerini iletti.

        MSB, UKRAYNA'DAN HAREKET EDEN MISIR YÜKLÜ GEMİNİN YOLUNA DEVAM ETTİĞİNİ AÇIKLADI
        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Odessa'dan Lübnan'a mısır taşıyan geminin seyrine devam ettiğini ve Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından anlık takip edildiğini bildirdi.

        YENİ GEMİLERİN HAZIRLIKLARINA VE PLANLAMASINA DEVAM EDİLİYOR
        Bakanlıktan yapılan açıklamada, Lübnan'a 27 bin ton mısır taşıyan ve sabah saatlerinde Odessa Limanı'ndan ayrılan Sierra Leone bayraklı geminin seyrine devam ettiği, geminin intikali ve seyrinin Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından planlanarak anlık takip edildiği belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Geminin intikali esnasında izleyeceği rota, takip ettiği insani koridor, denetimine ilişkin detaylı hususlar da merkezde mutabık kalınan usul ve esaslar doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Halihazırda Ukrayna'nın üç limanından tahıl ve benzeri gıda maddelerini çıkarabilecek gemilerin hazırlıklarına ve planlamasına devam ediliyor."


        KRİZLERİN ÇÖZÜMÜNDE MERKEZİ ROLÜMÜZÜ SÜRDÜRECEĞİZ
        AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER         ÇELİK: Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, taraflara güven veren diplomasisiyle çözümler üretmeye devam ediyor. Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden güvenli şekilde dünyaya ulaşması için ilk gemi Ukrayna'dan yola çıktı. Tüm dünya için hayırlı olsun. Bu sürecin sorunsuz işlemesini umuyoruz. Türkiye krizlerin çözümünde güvenilir bir merkezdir. Savaşla beraber dünya genelinde gıda krizinin konuşulduğu bir dönemde bu çözümün üretilmesi tüm dünya barışı için atılmış bir adımdır. Küresel bir krizin önlenmesinde Türkiye bir kere daha merkezi bir rol üstlendi. Cumhurbaşkanımızın güven ve çözüm üreten diplomasisi, bölgemiz ve dünya için sonuç aldı. Tüm bu adımların neticesinde ateşkes ve kalıcı barışa ulaşılmasını umuyoruz. Bunun için Türkiye merkezi rolünü sürdürmeye devam edecek.


            NATO: MÜTTEFİKİMİZ TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR EDERİZ
            NATO Genel Sekreteri JENS STOLTENBERG: Birleşmiş Milletler'in (BM) aracılığında yapılan anlaşma kapsamında Odessa'dan yapılan Ukrayna tahılının ilk sevkiyatını memnuniyetle karşılıyorum. Bu önemli rolü için müttefikimiz Türkiye'ye teşekkür ediyorum. NATO müttefikleri, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşının neden olduğu küresel gıda krizini hafifletmek için anlaşmanın tam olarak uygulanmasını güçlü bir şekilde destekliyor.

            AB: MEMNUNİYETLE KARŞILADIK
            AB Komisyonu Sözcüsü PETER STANO: AB, 22 Temmuz'da Karadeniz tahıl girişiminin imzalanmasının ardından ilk ticari geminin Odessa Limanı'ndan ayrılmasını memnuniyetle karşılıyor.



            RUSYA: ANLAŞMANIN ETKİN ŞEKİLDE ÇALIŞACAĞINI UMUYORUZ
            Kremlin Sözcüsü DİMITRI PESKOV: İlk ticari geminin çıkması olumlu. Anlaşmaların, tüm taraflarca uygulanacağını ve etkin şekilde çalışacağını umuyoruz.

            BM: TÜRKİYE'NİN LİDERLİĞİNE MİNNETTARIZ
            Birleşmiş             Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres: Tahil koridorunun açılması için gösterilen çabaları tekdir ediyorum. Türkiye'nin liderliğinden dolayı minnettarım.
            Birleşmiş Milletler Sözcüsü Stephane Dujarric: İlk geminin hareketi BM, Ukrayna, Rusya ve Türkiye temsilcilerinin yer aldığı Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin kolektif bir başarısıdır.

                UKRAYNALI ÇİFTÇİLER: BU İŞİN ORGANİZATÖRÜ ERDOĞAN'DIR
                Ukraynalı çiftçiler, savaşın devam ettiği ülkedeki limanlardan tahıl ve gıda yüklü gemilerin çıkmasıyla ellerindeki tahılların satışının hız kazanmasını umuyor. Ukraynalı çiftçiler, dünyadaki tahıl krizinin önüne geçmek için Türkiye'nin desteğiyle İstanbul'da son derece önemli bir anlaşmanın imzalandığını belirtti. Silosundaki tahılın gemilere yüklenmesini bekleyen çiftçilerden Viyaçeslav Nemerjitskiy, "Bu anlaşmanın imzalanması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın girişimidir. Bu sürecin en önemli çalışmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptı. Bu işin organizatörlüğünü de o yaptı" dedi. Nemerjitskiy "Türkiye'nin bu sürece dahil olması, tahıl stoklarımızı satmak, kiraları, vergileri ve maaşları ödemek konusunda umut veriyor" dedi.

                TÜRKİYE, BÖLGESEL GÜÇ OLDUĞUNU KANITLADI
                Sabah'ta yer alan habere göre, Ukrayna'nın Odessa Bölgesi Askeri Vali Danışmanı Yuriy Dimçoglo, tahıl koridoru anlaşmasına göre, ilk geminin hareket etmesinin, Türkiye'nin "bölgesel bir güç" olduğunu bir kez daha kanıtladığını söyledi.

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                Haberler Güncel Tahıl koridorunun ilk gemisi İstanbul açıklarında! Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama
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