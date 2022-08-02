Tahıl koridorunun ilk gemisi İstanbul açıklarında! Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama

Türkiye'nin girişimleriyle gerçekleştirilen tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde 186 metre uzunluğundaki, 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisi Razoni Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan dün sabah saatlerinde yola çıktı.



Saat 19.00 sıralarında Türk karasularına giren gemi İstanbul açıklarına ulaştı.



Kumköy açıklarına demirleyen gemi, yarın yapılacak denetimlerin ardından Türk boğazlarından geçerek Lübnan'a gitmesi bekleniyor.

YARIN SABAH DENETLECEK

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan hareket eden tahıl gemisine ilişkin açıklama yayımladı.



Açıklamada, "Dün Ukrayna'nın Odessa Limanı'ndan hareket eden mısır yüklü RAZONİ kuru yük gemisinin saat 21.00 civarı İstanbul Boğazı Karadeniz girişine ulaşması beklenmektedir. Geminin müşterek denetleme timi tarafından denetimine yarın sabah başlanacaktır" ifadelerine yer verildi.



İSTANBUL AÇIKLARINA ULAŞTI

Tahıl sevkiyatı anlaşması çerçevesinde Odessa Limanı'ndan dün yola çıkan mısır yüklü gemi İstanbul açıklarına ulaştı. Gerekli işlemler sonrası Razoni isimli gemiye BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye'den heyetler tarafından denetim yapılacağı ve denetim sonucuna göre geminin yoluna devam edeceği belirtildi.



MKM'DEN AÇIKLAMA

Ukrayna'dan dün hareket eden ve mısır taşıyan kuru yük gemisiyle ilgili açıklama yapan Müşterek Koordinasyon Merkezi (MKM) Koordinatörü Tuğamiral Özcan Altunbulak, geminin gece yarısı İstanbul'da demirlemesinin beklendiğini söyledi.

Ukrayna limanlarından tahıl ürünlerinin güvenli sevkiyatını sağlamak için açılan Müşterek Koordinasyon Merkezi'nde, dün sabah saatlerinde Ukrayna'dan yola çıkan Sierra Leone bayraklı 27 bin ton mısır taşıyan kuru yük gemisiyle ilgili basın açıklaması yapıldı.