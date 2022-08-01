Bakan Akar'dan flaş açıklamalar: İlk tahıl gemisi yarın İstanbul'da

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor. Akar, Ukrayna'dan yola çıkan ilk tahıl gemisinin yarın öğle saatlerinde İstanbul'da olacağını açıkladı.

İşte Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar

(Tahıl yüklü ilk geminin Odessa Limanı'ndan ayrılması) Bundan sonraki gemiler de benzer şekilde herhangi bir aksaklık çıkmadan devam edecek.

(Odessa Limanı'ndan ayrılan ilk gemi) Yarın 15.00 civarında İstanbul Boğazı açıklarında bulunacak, demirlemesine müteakip müşterek heyet kontrol edecek.



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