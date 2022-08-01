Fındık taban fiyatı üreticiyi sevindirdi: "Erdoğan bizi darda bırakmadı"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan önceki gün Ordu'da katıldığı Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve Eğitim Yatırımları ile tamamlanan toplu açılış töreninde fındık alım fiyatını 54 TL açıkladı. Trabzon ve Ordu'da fındık sektörü yetkilileri ve fındık üreticileri açıklanan fındık alım fiyatını değerlendirdi.
Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Arslantürk: Alan bazlı gübre ve mazot dahil açıklanan fiyat 54 TL. Toplamda onları 3 TL olarak kabul edersek 51 TL olarak görmek lazım. Tabi bu fiyat yağlı fındık için geçerli. O zaman Levant fındık için 50 TL ya da 50,5 TL olacak gibi duruyor. Hayırlı olsun. Zaten 50 TL civarında beklentimiz olduğunu daha önceden ifade etmiştik. Önemli olan üretilen fındığın tamamını satabilmek ve ülkeye daha fazla girdi sağlayabilmek. Üreticimiz bahçeye önümüzdeki ayın 13'ünden itibaren girmeye başlayacak. Bölgemize, ülkemize ve üreticimize hayırlı olsun.
Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan: Cumhurbaşkanımızın açıkladığı fındık alım fiyatı son derece güzel bir rakam oldu. Bu fiyat üreticiyi ve ihracatçıyı memnun eder. Fiyat üreticinin arazisine girmesi için önemlidir. Artık üreticimiz arazisine bakıp, fındığını daha kaliteli ve yüksek ürün elde eder. Geçen yıl ki fiyat ile bu yıl ki açıklanan fiyat arasında yüzde 100'den fazla artış yaptı. Üretici ve ihracatçı için çok güzel bir fiyat. Devletimizden Allah razı olsun.