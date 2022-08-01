Fındık taban fiyatı üreticiyi sevindirdi: "Erdoğan bizi darda bırakmadı"





Trabzon Ticaret Borsası Meclis Başkanı ve Ulusal Fındık Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Sebahattin Arslantürk: Alan bazlı gübre ve mazot dahil açıklanan fiyat 54 TL. Toplamda onları 3 TL olarak kabul edersek 51 TL olarak görmek lazım. Tabi bu fiyat yağlı fındık için geçerli. O zaman Levant fındık için 50 TL ya da 50,5 TL olacak gibi duruyor. Hayırlı olsun. Zaten 50 TL civarında beklentimiz olduğunu daha önceden ifade etmiştik. Önemli olan üretilen fındığın tamamını satabilmek ve ülkeye daha fazla girdi sağlayabilmek. Üreticimiz bahçeye önümüzdeki ayın 13'ünden itibaren girmeye başlayacak. Bölgemize, ülkemize ve üreticimize hayırlı olsun.