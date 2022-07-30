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    • 30.07.2022 06:59
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    Başkan Erdoğan fındık taban fiyatını bugün Ordu'da açıklayacak!

    Son dakika haberi! Başkan Erdoğan, yaklaşan hasat öncesi fındık taban fiyatını açıklamak için bugün Ordu’ya geliyor. Erdoğan, Ordu Stadyumu, Fatsa OSB ve eğitim yatırımları ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katılacak. Ordulular ise saat 16.00'da bir araya gelecekleri Başkan Erdoğan'dan müjdeli bir haber bekliyor. Peki, fındık taban fiyatı ne kadar olacak? İşte fındık fiyatıyla ilgili tahminler.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan fındık fiyatını açıklayacak!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaklaşan hasat öncesi fındık taban fiyatını açıklamak üzere bugün Ordu'ya geliyor. Ordulular ise saat 16.00'da bir araya gelecekleri Erdoğan'dan müjdeli bir haber bekliyor.




    FINDIK FİYATI NE KADAR OLACAK?
    Geçen yıl, hasat başladıktan sonra 26.50 TL olarak açıklanan fındık fiyatları, sezon sonrası serbest piyasada 40 TL'ye kadar çıktı. Üreticiler ise maliyetin 60 TL'ye kadar çıktığını belirterek, açıklamanın bu yıl erkene çekilmesinden memnun olduklarını ve iyi bir fiyat açıklanacağına inandıklarını dile getirdi. Başkan Erdoğan, "Bu hafta sonu, Ordu'ya gidiyorum. Orada herkesin beklentisi, 'Acaba fındık fiyatları ne olacak'. Açıklayacağız tabii, işimiz o. Sırtımızda küfe var. Bu küfenin gereği neyse açıklamayı ona göre yaparız. Yaparken de fındık müstahsilini asla enflasyona ezdirmeyiz" demişti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Temmuz Cumartesi günü saat 16.00'da Ordu'da toplu açılış törenine katılacak, fındık fiyatlarını açıklayacak.
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3,5 yıl sürenin ardından Ordu'da partililer ve vatandaşlar ile buluşacak. Altınordu ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda fındık fiyatını açıklayacak Başkan Erdoğan, 3,5 yıl süre zarfında 223 kurum ve kuruluş tarafından yapılan hizmetlerin toplu açılış törenini gerçekleştirecek, Karadeniz Bölgesi'nin en önemli geçim kaynağı olan fındığın 2022 hasat sezonu öncesinde fiyatını açıklayacak.


        TOPLU AÇILIŞ TÖRENİNE KATILACAK
        Ordu Valisi Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 30 Temmuz Cumartesi günü toplu açılış töreni vesilesiyle Ordumuza teşrif edeceklerdir. Tüm halkımız davetlidir" açıklamasında bulundu.

        AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ili ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız öncelikle burada toplu açılış törenine katılacak. Bu törende, yaklaşık 223 kurum ve kuruluşun son 3,5 yıl içerisinde gerçekleştirmiş olduğu icraatlarımızın içerisinde var olan açılış olacak, bu icraatlar maliyeti de yaklaşık 6 milyar TL'dir. Bunların açılışını yapacağız, sonrasında partililerimiz ile buluşacak ve akabinde de bölgemizi ilgilendiren ve yaklaşık 8 milyon insanı ilgilendiren fındığın fiyatı açıklanacaktır. Cumhurbaşkanımız, bütün Karadeniz Bölgesi'ne fındık fiyatını buradan duyuracak" dedi.

        Tomakin, il genelinde fındık hasat sezonu öncesi yoğun bir kalabalık olduğunu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı yoğun bir katılım karşılayacağını da sözlerine ekledi.

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