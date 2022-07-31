Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 31.07.2022 21:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.08.2022 01:13
    ABONE OL

    Son dakika: Sırbistan - Kosova sınırında sıcak saatler! Geçişler kapatıldı, siren sesleri duyuldu: Türkiye devreye girdi

    Kosova - Sırbistan sınırında tansiyon bir kez daha yükseldi. Kosovalı Sırplar, ülkenin kuzeyinde Sırbistan ile olan sınır geçişlerini kapatırken, Kosova'da siren sesleri duyuldu. Balkanlar'da savaş çanları çalarken Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Kosova ordusu gece yarısı Sırbistan'ın kuzeyine saldırmayı planlıyor" açıklamasıyla gerilimi yükseltti. Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, bölgedeki son durumu A Haber canlı yayınında değerlendirdi. Bölgede savaş ihtimalinin olmadığını söyleyen Damka, "Vucic'in açıklamaları şova yönelik" ifadelerini kullandı. Öte yandan olaylar sonrası Türkiye de devreye girdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, her iki ülkeden mevkidaşıyla görüştü. Yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik...

    takvim.com.tr
    Sırbistan- Kosova sınırında sıcak saatler!

    Kosova ile Sırbistan arasında yıllardır devam eden gerilim yeniden tırmandı.

    Yerel kaynaklar, Sırbistan'ın Kosova'ya girdiğini iddia etti. Sırbistan Savunma Bakanlığı ise, Sırp ordusunun Kosova topraklarına girmediğini açıkladı.

    Kosova ordusuna ait hafif zırhlı araçların ise Sırbistan sınırına ilerlediği ifade edildi. Kosova Polisi, iki ülke sınırındaki Bërnjak ve Jarinje noktalarının yolcuların geçişine kapatıldığını duyurdu.



    SINIR KAPILARI KAPATILDI
    Kosova Polisi Müdür Yardımcısı Besim Hoti, yaptığı açıklamada, Kosovalı Sırpların araçlarla sınır geçişlerini kapattığını doğrulayarak, polis güçlerinin de Brnjak ve Jarinje sınır kapılarını kapattığını ifade etti.

    Bu arada, Kosova polisi ayrıca, bazı yerlerde silah sesleri duyulduğunu belirterek, bunlardan bazılarının polis güçlerine yönelik olduğunu ancak kimsenin yaralanmadığını bildirdi.

    Ülke basını ise Arnavut kökenli vatandaşlara saldırıda bulunulduğu ve bu saldırılarda araçlarda hasar oluştuğu bilgisini paylaştı.



    KOSOVALI BAKAN A HABER'DE!
    Bölgedeki son durumu Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, A Haber ekranlarında değerlendirdi.

    Bölgede tansiyonun yüksek olduğuna dikkat çeken Damka, "Tansiyon yüksek, çatışma ve savaş ihtimali görmüyorum" ifadelerini kullandı.



    Fikrim Damka, yaşanan gerilimi diyalogla çözmek istediklerinin altını çizdi.

    Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in sözlerini de yorumlayan Damka, "Vucic'in açıklamaları şova yönelik" şeklinde konuştu.




        Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka'nın A Haber'e özel yaptığı açıklamadan satır başları;

        Bölgede tansiyon yüksek. O bölgede yeni bir savaşın olma ihtimali görmüyorum. Karşılıklı ilkeye dayanarak karşılıklı uygulamaya geçtik. Sırbistan yıllar boyunca Kosova'yı devlet olarak tanımadı ve Kosova'daki Sırpları kendine bağlı tutmaya çalıştı. Sırbistan'ın yaptığı tek şey tansiyonu yükseltmeye çalışmak.

        ÇATIŞMA OLURSA NATO SORUMLU
        Sınır güvenliği NATO güvenliği kapsamında. Olası bir çatışma ihtimaline ihtimal vermiyoruz çünkü bundan NATO sorumlu olacak. Yolların kapatılması da Sırpların provokatif eylemlerine karşı alınmış bir önlemdir. İnanıyorum ki tansiyon bugün yarın düşecektir.

        VUCİC ŞOV YAPIYOR
        Vucic tamamen şova yönelik açıklamalar yapıyor. Kosova'da yaşayan Sırplar zulme uğramıyor. Kosova içinde illegal olarak dolaşan Sırp araçlarına yönelik bir tavrımız oldu ve bir süre tanıdık. Burada Sırplara yönelik baskı ve zulüm yok. Sırbistan içinde alınan araç plakalarını bizim ülkemizde kullanmalarını istemiyoruz.



        SAĞDUYU İLE TANSİYONU DÜŞÜRECEĞİZ
        Vucic'in yaptığı talihsiz açıklamalar Kosova'da yaşayan Sırpları da zor durumda bırakıyor. Ama buradaki Arnavutlar son derece sağduyu ile yaklaşıyor. Bu olaylara sağduyu ile yaklaşarak bu tansiyonu düşüreceğiz.

        BELGRAD İSTEDİĞİ GİBİ AT KOŞTURAMAYACAK
        Sırbistan Kosova'nın bağımsızlığını kabul etmeli. Artık Belgrad burada istediği gibi at koşturamayacak.



        TÜRKİYE DEVREYE GİRDİ!
        Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan ve Kosova sınırındaki gerilim nedeniyle Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ve Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla Schwarz ile ayrı ayrı birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sırbistan ve Kosova sınırındaki gerilim nedeniyle Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakoviç ve Kosova Dışişleri Bakanı Donika Gervalla Schwarz ile bugün ayrı ayrı birer telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN SAĞDUYU ÇAĞRISI
        Bakan Çavuşoğlu muhataplarına, Türkiye'nin Balkanların barış ve istikrarına daima önem verdiğini, bölgede yeni gerilimler yaşanmasının kimsenin yararına olmadığını, sağduyunun hakim kılınması gerektiğini ve gerilimi azaltmak için Türkiye'nin üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu iletti.



            "SIRP ŞOVENİZMİYLE KARŞI KARŞIYAYIZ"
            Kosova Başbakanı Albin Kurti, iyi tanıdıkları Sırp ulusal şovenizmi ile karşı karşıya olduklarını belirterek, "Siz vatandaşlarımız ve demokratik cumhuriyetimiz için gece gündüz çalışacağız, görevimizin başında olacağız." dedi.

            "MÜDAHALEYE HAZIRIZ"
            NATO'nun Kosova Gücü (KFOR), Kosova'nın kuzeyinde istikrarın tehlikeye girmesi durumunda müdahaleye hazır olduğunu duyurdu.

            NATO'dan yapılan açıklamada, Kosova'nın kuzeyindeki güvenlik durumunun gergin olduğu belirtilerek, "KFOR, durumu yakından takip ediyor ve istikrarın tehlikeye girmesi durumunda müdahale etmeye hazır." ifadesi kullanıldı.

            KFOR'un Kosova'daki tüm vatandaşların hareket özgürlüğü için çalıştığına işaret edilen açıklamada, "KFOR, sahada görünür ve güçlü bir duruş sergilemektedir. KFOR tüm muhataplarla iletişim halinde." değerlendirmesi yapıldı.

            Açıklamada, KFOR'un Belgrad-Priştine Diyalog Sürecini desteklediği belirtilerek, "Diyaloğun devam etmesi önemli. Bu bölge barışı ve güvenliği için önemli. KFOR, Kosova'daki güven ve huzuru sağlamak için gereken her türlü önemi alacaktır." ifadesine yer verildi.


            GERİLİMİ DÜŞÜRECEK ADIM
            Kosova hükümeti, plaka ve Sırp kimlikleri kararını bir ay ertelediğini duyurdu.




            AB'DEN "GERGİNLİĞE SON VERİN" ÇAĞRISI
            Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Sırbistan-Kosova sınırındaki gerginliğe son verilmesi çağrısında bulundu.

            RUSYA, AB VE ABD'Yİ SUÇLADI
            Kosova - Sırbistan gerilimine ilişkin Rusya'dan ilk açıklama geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, "Kosova ile arkasındaki ABD ve AB, provokasyonları durdurmalı. Sırpların haklarına saygı duyulmalı." diye konuştu.



            A HABER BÖLGEDEN TÜM DETAYLARI BİLDİRİYOR
            A Haber Muhabiri Sevda Dükkancı, bölgede yaşananları A Haber canlı yayınında anlattı.

            Dükkancı, "Kosova'nın Mitroviça bölgesinden siren sesleri yükseliyor. Başta çocuklar olmak üzere yerel halk endişeli. Yerel basına göre, Sırplar üç köyün etrafını abluka altına alıp barikat kurdular. Sirenlerin duyulduğu ve vatandaşları korkuttuğu bilgisi var. Bu sirenlere başkaları da eklendi, çok yüksek hızla giden bir arabanın üzerinde de siren olduğu ifade edildi. Acil servis ve ambulanslar da şehir içerisinde hareket ediyor." diye konuştu.



            "KOSOVA'DAKİ SIRBİSTAN ETKİSİ ÇOK FAZLA"

            Dükkancı sözlerinin devamında şunları söyledi:

            "Kosova bağımsızlığını ilan ettiğinden beri, Mitoviça'da bulunan Sırp kökenliler, daha fazla Sırbistan yanlısı bir siyaset izliyorlar. Bağımsızlığı istemiyorlar ve sınırda çatışmalar oluyor. Kosova'da sınırda bekleyen polislere saldırı düzenlenmişti. Eski Yugoslavya'daki bütün bölgelerde olduğu gibi, Bosna Hersek'teki Sırp yanlısı Dodik'in de benzeri ihtirasları vardı. Kosova'daki Sırbistan etkisi çok fazla. İşte o bütün kanayan yara, barut ateşi Mitoviça bölgesi. Sırplar buna benzer tartışmalar çıkarıyor. Umuyoruz ki bu sirenler hayra alamettir. Hem Sırp basını hem de Kosova basınını A Haber farkıyla tarafsızca takip ediyoruz."

            "DEZENFORMASYONA İTİBAR EDİLMEMELİ"
            Sırbistan Savunma Bakanlığı ise Kosova'ya herhangi bir müdahalede bulunmadıklarını ve sosyal medyada yaşanan dezenformasyona itibar edilmemesi gerektiğini belirtti.




                SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI'NDAN 'SAVAŞ' AÇIKLAMASI
                Gelişmelerin ardından halkına seslenen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'daki Sırpların daha fazla zulme tolerans göstermeyeceğini belirterek, "Kosovalı Sırplar, daha fazla zulme tahammül etmeyecek." ifadesini kullandı.

                Kosovalı Sırplardan, Arnavutlara yönelik bir saldırı ya da kışkırtma olmayacağı yönünde söz aldığına işaret eden Vucic, bu durumun, "Arnavutların yaptıklarından bağımsız olarak değişmeyeceğini", ancak Sırpların da kendi evlerini koruyacaklarını kaydetti.

                Vucic, "Biz barışı arayacağız ama söyleyeyim ki teslim olmayacağız." şeklinde konuştu.

                "SIRBİSTAN, KOLAYCA YENEBİLECEĞİNİZ BİR ÜLKE DEĞİL"
                Sırbistan'ın hiçbir zaman bugünkünden daha karmaşık ve zor bir durumda olmadığını vurgulayan Vucic, Priştine yönetiminin ise kendisini sürekli mağdur olarak göstermeye çalıştığını söyledi.

                Vucic, Kosova'daki Arnavutların, Başbakan Albin Kurti yüzünden problem yaşadıklarını ve Batı'nın Kosova'da oluşabilecek hiçbir çatışmayı istemeyeceğini dile getirdi.

                Ülkesinin çatışmalara neden olan ve çatışma isteyen taraf olmadığının altını çizen Vucic, "Sırbistan, (Slobodan) Miloşeviç ve (Boris) Tadiç zamanında olduğu gibi kolayca yenebileceğiniz bir ülke değil." dedi.



                SIRBİSTAN İLE KOSOVA ARASINDA GEÇMİŞTE YAŞANANLAR
                Sırbistan'da 3 Nisan 2022 tarihinde yapılan seçimler, iki ülke arasında tansiyonu yükseltmişti. Kosova Hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'dan oluşan Quint ülkelerinin Sırbistan'daki genel seçimlerde Kosova'daki Sırpların oy kullanmasına ilişkin talebini reddetmişti.

                Beşli Grup olarak da bilinen Quint ülkeleri, "kararı hayal kırıklığı olarak not ediyoruz" diyerek Kosova Hükümeti'ne tepki göstermişti. İki ülke arasındaki gerilimi tırmandıran diğer bir gelişme de Kosova Başbakanı Albin Kurti'nin Mitrovica Mahkemesi Başkanı Sırp asıllı Ljiljana Stevanovic'i Sırbistan'da düzenlenen Millî Güvenlik Konseyi toplantısına katılması nedeniyle görevden uzaklaştırması olmuştu.

                Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Kosova Başbakanı Kurti, Sırplara saldırmaya karar verdi" ifadeleriyle olaya tepki gösterirken; Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic de Kosova'nın ülkedeki Sırplara şiddet uyguladığını öne sürerek Priştine yönetiminin uluslararası anlaşmaları ihlal ettiğini ve bu nedenle Brüksel Anlaşması'nın geçerliliğini yitirdiğini açıklamıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından Kosova'da Sırpların çoğunlukta yaşadığı belediyelerde oy kullanılmasına izin verilmemesi nedeniyle ülkenin kuzeyinde protesto gösterileri düzenlenmişti.

                Gerilimi tırmandıran bu gelişmelerin iki ülke arasında 2011 yılından bu yana Avrupa Birliği'nin (AB) arabuluculuğunda devam eden diyalog sürecini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, gelişmeler öncesinde diyaloğun iyi gitmediğini ve bundan duyduğu hayal kırıklığını dile getirmişti.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Fransa PKK/YPG’den yana saf tuttu!
                Haberler Güncel Son dakika: Sırbistan - Kosova sınırında sıcak saatler! Geçişler kapatıldı, siren sesleri duyuldu: Türkiye devreye girdi
                    SON DAKİKA