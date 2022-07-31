Kosova ile Sırbistan arasında yıllardır devam eden gerilim yeniden tırmandı.
Yerel kaynaklar, Sırbistan'ın Kosova'ya girdiğini iddia etti. Sırbistan Savunma Bakanlığı ise, Sırp ordusunun Kosova topraklarına girmediğini açıkladı.
Kosova ordusuna ait hafif zırhlı araçların ise Sırbistan sınırına ilerlediği ifade edildi. Kosova Polisi, iki ülke sınırındaki Bërnjak ve Jarinje noktalarının yolcuların geçişine kapatıldığını duyurdu.
SINIR KAPILARI KAPATILDI
Kosova Polisi Müdür Yardımcısı Besim Hoti, yaptığı açıklamada, Kosovalı Sırpların araçlarla sınır geçişlerini kapattığını doğrulayarak, polis güçlerinin de Brnjak ve Jarinje sınır kapılarını kapattığını ifade etti.
Bu arada, Kosova polisi ayrıca, bazı yerlerde silah sesleri duyulduğunu belirterek, bunlardan bazılarının polis güçlerine yönelik olduğunu ancak kimsenin yaralanmadığını bildirdi.
Ülke basını ise Arnavut kökenli vatandaşlara saldırıda bulunulduğu ve bu saldırılarda araçlarda hasar oluştuğu bilgisini paylaştı.
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Bölgedeki son durumu Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı Fikrim Damka, A Haber ekranlarında değerlendirdi.
Bölgede tansiyonun yüksek olduğuna dikkat çeken Damka, "Tansiyon yüksek, çatışma ve savaş ihtimali görmüyorum" ifadelerini kullandı.
Fikrim Damka, yaşanan gerilimi diyalogla çözmek istediklerinin altını çizdi.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in sözlerini de yorumlayan Damka, "Vucic'in açıklamaları şova yönelik" şeklinde konuştu.