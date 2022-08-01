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    Balkanlar’da yüksek tansiyon

    KOSOVA-SIRBİSTAN sınırında dün her iki ülkede de hava saldırı sirenleri çaldı. İki ülke arasında karşılıklı uyarı atışları yapıldığıyla ilgili videolar basında yer aldı. İki ülke de sınıra asker sevkiyatı yaptı.

    Balkanlar’da yüksek tansiyon

    KOSOVA-SIRBİSTAN sınırında dün her iki ülkede de hava saldırı sirenleri çaldı. İki ülke arasında karşılıklı uyarı atışları yapıldığıyla ilgili videolar basında yer aldı. İki ülke de sınıra asker sevkiyatı yaptı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, durumun çok kritik olduğunu belirterek BM'yi acil toplantıya çağırdı. Krizin nedeni ise Sırbistan'ın Kosova vatandaşlarını özel bir belge ile ülkeye alma uygulaması. Priştine hükümeti de buna karşılık verdi. Yeni düzenleme ile bugünden itibaren Sırbistan'a ait kimlik ve pasaportlar ile Kosova'ya giriş yasaklanıyor. Kosova'ya girecek Sırplara 90 gün geçerli olacak giriş belgesi verilecek.

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