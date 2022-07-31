Balkanlar'daki Kosova - Sırbistan gerilimi ve Türkiye'nin pozisyonu: "Buraya Putin'in eli değdi", "Bölgedeki FETÖ varlığı..."
Balkanlar'da kazan kaynıyor... Kosova ve Sırbistan arasında tehlikeli bir gerilim baş gösterdi. Bölgede sınır geçişleri kapatılırken siren sesleri de yükseldi. Yaşanan bu olaylar ve son durum A Haber ekranlarında masaya yatırıldı. Gazeteci Güngör Yavuzaslan, bölgede yaşayan Sırpların kendilerini Kosova'ya ait hissetmediğini belirtirken Ukrayna savaşından sonra bölgeye Putin'in elinin değidine dikkat çekti. Yaşanan gerginlikte Türkiye'nin pozisyonu da değerlendiren Yavuzaslan "Sırbistan'ın şu anki Cumhurbaşkanı'nın sayın Erdoğan ile olan ilişkileri çok iyi, ciddi bir ticaret yapıyoruz" dedi. Bölgedeki FETÖ varlığına da dikkat çeken Yavuzaslan, "Eğer bir yerde FETÖ okulları var ise, oranın elemanları çok aktif ise orada bu tür sorunlar bitmez" şeklinde konuştu.
SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI'NDAN 'SAVAŞ' AÇIKLAMASI
Balkanlar'da kazanın kaynadığı dakikalarda Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'ten tansiyonu yükseltecek bir açıklama geldi.
Gelişmelerin ardından halkına seslenen Vucic, Kosova'daki Sırpların daha fazla zulme tolerans göstermeyeceğini belirterek, "Kosovalı Sırplar, daha fazla zulme tahammül etmeyecek." ifadesini kullandı.
Kosovalı Sırplardan, Arnavutlara yönelik bir saldırı ya da kışkırtma olmayacağı yönünde söz aldığına işaret eden Vucic, bu durumun, "Arnavutların yaptıklarından bağımsız olarak değişmeyeceğini", ancak Sırpların da kendi evlerini koruyacaklarını kaydetti.
Vucic, "Biz barışı arayacağız ama söyleyeyim ki teslim olmayacağız." şeklinde konuştu.
"SIRBİSTAN, KOLAYCA YENEBİLECEĞİNİZ BİR ÜLKE DEĞİL"
Sırbistan'ın hiçbir zaman bugünkünden daha karmaşık ve zor bir durumda olmadığını vurgulayan Vucic, Priştine yönetiminin ise kendisini sürekli mağdur olarak göstermeye çalıştığını söyledi.
Vucic, Kosova'daki Arnavutların, Başbakan Albin Kurti yüzünden problem yaşadıklarını ve Batı'nın Kosova'da oluşabilecek hiçbir çatışmayı istemeyeceğini dile getirdi.