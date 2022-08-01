Ayrımcılık yapan ev sahipleri yandı

'BEKARA ev vermem', 'Çocuklu aile istemem', 'Yabancılar aramasın', 'Memuriyet şartım var', 'Dul kadınlara ev kiralamıyorum'... Bazı ev sahiplerinin kiracı seçimleri, istediği özellikler nedeniyle ayrımcılık seviyesine ulaşıyor. Kimileri bu taleplerini açık açık yaparken kimileri ise türlü bahanelerle evi kiralamaktan vazgeçiyor. Özellikle son dönemde kiralık ev sıkıntısı nedeniyle 'ayrımcı ilanlar' arttı. Ancak ayrımcılık yapan ev sahipleri, emlakçılar ve site yönetimleri şikâyet edilmesi durumunda para cezalarıyla karşılaşabiliyor. Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan ayrımcı davranışlarda bulunanlara kesilen cezaları örneklerle anlattı: "Örneğin daha önce bekar erkeğe ev kiralamayan ev sahibi ve emlakçıya, sırasıyla 5 bin ve 3 bin lira idari para cezası uygulandı. Gene dul olduğu gerekçesiyle bir kadına evini kiralamayan ev sahibine 2 bin, emlakçıya da bin lira ayrımcılık yasağını ihlalden idari para cezası verildi. Son olarak bir Kamerun vatandaşı gittiği emlak müşavirliğinde ''Üzgünüz ama siyahileri sitemize kabul etmiyoruz'' cevabını aldı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, emlakçıya 5 bin lira para cezası kesti."