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    • Haberler
    • 02.08.2022 11:34
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    • 02.08.2022 11:34
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    81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! Başkan Erdoğan açıkladı! 150 bin konut projesi başvuru şartları neler?

    Başkan Erdoğan tarafından yapılan konuşmada kira öder gibi ev sahibi olma fırsatını duyan vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı.

    takvim.com.tr
    150 bin konut projesi başvuru şartları neler?

    Başkan Erdoğan'ın yaptığı konuşmada 150 bin konut projesinden bahsetmesinin ardından ev hayali kuran birçok vatandaş araştırmaları hızlandırdı.

    KİRALAR NE ZAMAN DÜŞECEK?


    "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Kiralarla ilgili olarak "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatıyoruz. Hazırlıklarımız bitmek üzere.Vatandaşlarımızı kira öder gibi taksitlerle, yerel ve yatay mimari anlayışına göre inşa edilmiş konut projeleriyle ev sahibi yapacağız. Şehit yakınları ve gazilerimiz ile emeklilerimize özel kontenjan ayıracağız. İlk defa evlenen gençlerimiz projede kota sahibi olacak Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemi kullanılacak. Bu adım kiraların da düşmesine yol açacaktır. Önümüzdeki ay bir tanıtım toplantısıyla projeyi tanıtacağız." ifadelerini kullandı.

    İSTANBUL, ANKARA, İZMİR TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ NE ZAMAN?

    81 ilde 150 bin sosyal konut yapılacak. Hazine arazileri vatandaşa açılacak. Ev ve arsalar 15 yıla varan vadelerle satılacak.

        TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

        Konutların satışında vatandaşa 15 yıla kadar varan vade seçeneği sunulacak. Ev sahibi olmayan dar gelirliler için konutların yüzde 10 peşinatla satılması bekleniyor.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı öncülüğünde TOKİ eliyle yapılacak konutlardan yararlanmak isteyen vatandaşların hane halkı geliri net 10 bin TL'den fazla olmayacağı belirtiliyor. Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri, dul ve yetimler, engelliler ve emeklilere sosyal konutlarda belirli kontenjan da ayrılacak.

        GENÇLER DE EV SAHİBİ OLABİLECEK

        Başkan Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada " TOKİ vasıtasıyla 1 milyon 175 bin vatandaşımızı ev sahibi yaptık. Ekonomik, güvenli konut üretiminde dünyada eşi benzeri bulunmayan bir başarı ortaya koyduk. 100 bin sosyal konut için çıktığımız çağrıya 10 katı talep aldık. İlk kez ev sahibi olacak vatandaşlarımız için hayata geçeceği proje hayata geçmek üzere. Vatandaşımızı kira öder gibi ev sahibi yapacağız. İnşaat sektörünü canlandırıp, insanımızın erişebilir şartlarda ev sahibi olmasını sağlayacağız. Bu proje kiraların düşmesini de sağlayacak. Şehit yakınları ve gazilerimize özel bir kontenjan ayıracağız. Yeni evlenecek gençlerimiz de kota sahibi olacak. Hazırlıklar bitmek üzere önümüzdeki günlerde detaylarını duyuracağız." ifadelerini kullanarak müjdeyi verdi.
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        Haberler Haberler 81 ilde kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı! Başkan Erdoğan açıkladı! 150 bin konut projesi başvuru şartları neler?
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