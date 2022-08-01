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    • 01.08.2022 19:10
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    Başkan Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı’yı kabul etti

    Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı’yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

    Başkan Erdoğan’dan önemli kabul!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli bir kabul gerçekleştirdi.

    Bu kapsamda Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ile bir araya geldi.

    Görüşme basına kapalı yapıldı.



    CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
    Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden de bir açıklama yayımlandı.

    Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" ifadelerine yer verildi.

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