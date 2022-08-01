Başkan Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı’yı kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde önemli bir kabul gerçekleştirdi.



Bu kapsamda Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı yapıldı.







CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı'nın resmi Twitter hesabı üzerinden de bir açıklama yayımlandı.



Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti" ifadelerine yer verildi.

