Zehir tacirlerine bir darbe daha! Bir aydır takip edilen gemiye Tekirdağ Limanı'nda operasyon: 242 kg kokain yakalandı





MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstanbul'da yaptığı açıklamada "Uyuşturucu diye bir meselenin, benim gezdiğim yerlerde de İstanbul'da da ne kadar önemli olduğunu gördük. 100 liraya uyuşturucu satılıyorsa bu ülkede, o zaman bu uyuşturucu ucuz demektir ve bu ülkenin içine giriyor demektir ve bazıları da görevini yerine getirmiyor demektir. Her yerde annelerin şikâyeti uyuşturucu, demek ki bir yerlerde bir bozukluk var. Bunun düzeltilmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.