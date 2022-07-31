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    • 31.07.2022 18:34
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    • 31.07.2022 18:58
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    Zehir tacirlerine bir darbe daha! Bir aydır takip edilen gemiye Tekirdağ Limanı'nda operasyon: 242 kg kokain yakalandı

    Uyuşturucu ile mücadele tam gaz devam ediyor... Emniyet ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir aydır takip edilen gemiye Tekirdağ Limanı'ndan operasyon düzenlendi. Söz konusu operasyonu sonucu 242 kg kokain ele geçirildi.

    takvim.com.tr
    Zehir tacirlerine bir darbe daha!

    Uyuşturucu ile mücadele başarıyla sürüyor.

    Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Tekirdağ'da bir ticari gemiye düzenlenen operasyonda yaklaşık 242 kilo kokain ele geçirildi.



    Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yayımladı.



    "ALLAH NAZARDAN KORUSUN"
    Soylu, "Allah nazardan korusun. Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi. 242 kg KOKAİN YAKALADI" ifadelerini kullandı.



        İşte Bakan Soylu'nun o paylaşımı;

        AKŞENER'İN MESNETSİZ İDDİALARINA SERT TEPKİ
        İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, geçtiğimiz günlerde uyuşturucu ile mücadeleye gölge düşürecek bir algı oluşturmaya çalışmış, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da rakamlarla Akşener'i bozguna uğratmıştı.



        UYUŞTURUCUDA TARİHİN EN GÜÇLÜ SONUÇLARI
        Uyuşturucuda tarihin en güçlü sonuçlarını aldıklarını belirten Bakan Soylu, "'Başbakan olacağın' 15 Temmuz sonrası, uyuşturucu ölümleri 941'den, 2021 sonunda 270'e düştü" ifadelerini kullandı.



        "STAJYER BAKANLIĞIN DÖNEMİNDE KAPTAGONU İYİ BİLİRDİN"
        Meral Akşener'in siyaseti yanlış öğrendiğini belirterek, İYİ Parti Genel Başkanı'nın İçişleri Bakanlığı dönemine göndermede bulunan Bakan Soylu, "Tarihin en büyük uyuşturucu yakalamalarını yapıyoruz. Uyuşturucunun kökünü kurutacağız... Meral Hanım; oturduğun büyükelçilere Batı'nın halini bir sor. Ha unutmadan, Stajyer Bakanlığın döneminde kaptagonu iyi bilirdin. Kaç liraydı sahiden..." şeklinde konuştu.



            MERAL AKŞENER NE DEMİŞTİ?
            İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener İstanbul'da yaptığı açıklamada "Uyuşturucu diye bir meselenin, benim gezdiğim yerlerde de İstanbul'da da ne kadar önemli olduğunu gördük. 100 liraya uyuşturucu satılıyorsa bu ülkede, o zaman bu uyuşturucu ucuz demektir ve bu ülkenin içine giriyor demektir ve bazıları da görevini yerine getirmiyor demektir. Her yerde annelerin şikâyeti uyuşturucu, demek ki bir yerlerde bir bozukluk var. Bunun düzeltilmesi gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.
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