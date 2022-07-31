Zehir tacirlerine bir darbe daha! Bir aydır takip edilen gemiye Tekirdağ Limanı'nda operasyon: 242 kg kokain yakalandı

Uyuşturucu ile mücadele başarıyla sürüyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Tekirdağ'da bir ticari gemiye düzenlenen operasyonda yaklaşık 242 kilo kokain ele geçirildi.
Konuya ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden bir açıklama yayımladı.
"ALLAH NAZARDAN KORUSUN"
Soylu, "Allah nazardan korusun. Başarılı bir uyuşturucu operasyonu daha Emniyet ve Sahil Güvenlik; bir aydır takip ettiği ticari gemiye bugün Tekirdağ Limanı'nda operasyon düzenledi. 242 kg KOKAİN YAKALADI" ifadelerini kullandı.