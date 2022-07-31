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    • 31.07.2022 17:56
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    Rusya Devlet Başkanı Putin'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a SİHA teklifi: "Biz de almak isteriz"

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Rusya, Türkiye'ye SİHA anlaşması teklifinde bulundu mu?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki diyaloğa dikkat çeken Kalın, Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yarı şaka yarı ciddi şekilde "Ukrayna'ya SİHA veriyorsunuz, bize de versenize, biz de almak isteriz" dediğini söyledi. Erdoğan'ın ise Putin'in sözleri karşısında tebessüm ettiğini ifade etti.

    Putin’den Erdoğan’a SİHA teklifi: Bize de versenize

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı özel bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

    Cuma günü Soçi'de gerçekleşecek Erdoğan-Putin zirvesine değinen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Rusya'nın Türkiye'ye ortak SİHA anlaşması teklifi oldu mu?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.



    İşte Kalın'ın konuya ilişkin açıklamalarından satır başları;

    "BİZE DE VERİN BİZ DE ALMAK İSTERİZ BAYRAKTARLARI"
    Aslında biraz yarı şaka yarı ciddi Sayın Putin, 'Ukrayna'ya SİHA veriyorsunuz bize de versenize biz de almak isteriz Bayraktarları.' dedi.



    Cumhurbaşkanımız da tebessüm etti. Olur liderler arasında bu tür konuşmalar. Orada tebessüm etti, 'Bakabiliriz, konuşabiliriz,' gibisinden öyle bir taahhüt falan söz konusu değil.



        "UKRAYNA'NIN NEFSİ MÜDAFAA HAKKINI TANIYORUZ"
        Sayın Putin de orada bizim pozisyonumuzun farkında. Biz Rusya'ya ambargo uygulamıyoruz. İlişkilerimizi devam ettiriyoruz. Öbür tarafta Ukrayna'nın nefsi müdafaa hakkını da tanıyoruz.



        SAVAŞI SONLANDIRMAK İÇİN...
        O manada da Ukrayna'ya destek olmaya devam ediyoruz ama bunu biz savaşı tahrik etmek, kışkırtmak, uzatmak için değil, tam tersine sonlandırmak için yapıyoruz
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        Putin’den Erdoğan’a SİHA teklifi: Bize de versenize
        Haberler Güncel Rusya Devlet Başkanı Putin'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a SİHA teklifi: "Biz de almak isteriz"
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