Rusya Devlet Başkanı Putin'den Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a SİHA teklifi: "Biz de almak isteriz"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, katıldığı özel bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Cuma günü Soçi'de gerçekleşecek Erdoğan-Putin zirvesine değinen Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Rusya'nın Türkiye'ye ortak SİHA anlaşması teklifi oldu mu?" sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.
İşte Kalın'ın konuya ilişkin açıklamalarından satır başları;
"BİZE DE VERİN BİZ DE ALMAK İSTERİZ BAYRAKTARLARI"
Aslında biraz yarı şaka yarı ciddi Sayın Putin, 'Ukrayna'ya SİHA veriyorsunuz bize de versenize biz de almak isteriz Bayraktarları.' dedi.
Cumhurbaşkanımız da tebessüm etti. Olur liderler arasında bu tür konuşmalar. Orada tebessüm etti, 'Bakabiliriz, konuşabiliriz,' gibisinden öyle bir taahhüt falan söz konusu değil.