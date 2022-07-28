Resmen çocuk oyuncağı ettiler! Dikey bahçelerin yerine koydukları reklam panolarını da kaldırdılar! Vatandaştan İBB'ye sert tepki
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehrin ana yollarını süsleyen ve aynı zamanda gürültü bariyeri işlevi gören dikey bahçeleri söküp yerine görüntü kirliliği yaratan reklam panoları koymuştu. Şimdi de Reklam panolarını kaldıran İBB'ye vatandaştan büyük tepki geldi.
İstanbul'da kara yolları kenarında bulunan ve yeşilliğiyle dikkati çeken dikey bahçeler, yaklaşık 1,5 yıl önce bakım bedelleri yüksek olduğu öne sürülerek İBB tarafından sökülmeye başlandı.
Çiçeklerin yerine "Konuşan Duvarlar Projesi" kapsamında grafiti yapılacağını duyuran İBB, ilk çalışmasını da Kadıköy-Üsküdar bağlantı yolunun Fikirtepe mevkisinde yaptı. Gelen tepkiler üzerine grafiti çalışmasına son verilerek sarmaşık bitkiler dikileceği açıklandı.
Aradan geçen sürede birçok dikey bahçe belediye ekipleri tarafından söküldü. Boş kalan bazı duvarlara temmuz ayı başından itibaren devasa reklam panoları asıldı.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün çıkışında, Ankara istikameti Altunizade mevkisinde dikey bahçelerin söküldüğü duvara asılan üç büyük reklam panosu, kamuoyundan gelen tepkiler üzerine söküldü.
İBB tarafından D-100 kara yolu ve çevre yollarında yer alan çok sayıda dikey bahçe kurumaya terk edilip sökülürken bahçelerin bulunduğu duvarlar ise boş kaldı.