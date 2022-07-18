Yerli araç TOGG gümbür gümbür! Deneme üretimine geri sayım başladı! İşte TOGG fabrikasından yeni görüntüler...
Yerli araç TOGG gümbür gümbür geliyor... Milli otomobil TOGG'dan yeni bir paylaşım geldi. Yerli otomobil TOGG'un Bursa Gemlik'teki fabrikasında 2 yıl boyunca hangi adımlar atıldığı sosyal medya üzerinden duyuruldu. Paylaşımda, "Deneme üretimine geri sayım başladı" denildi. İşte TOGG fabrikasından yeni görüntüler...
Aynı çatı altında topladığı fonksiyonları, akıllı ve çevreci özellikleriyle 'Bir Fabrikadan Daha Fazlası' olarak tanımlanan Gemlik Tesisi'nde, bu yılın son çeyreğinde ilk seri üretim akıllı cihaz banttan inecek.
Deneme üretimi için artık günlerin sayıldığı TOGG, 2 yıl içerisinde Gemlik binasındaki aşamaları bir video ile duyurdu.
TOGG resmi hesabından yapılan paylaşımda "Deneme üretimine geri sayım başladı. Şimdi Gemlik'te deneme üretimine hazırlık zamanı. İşte 2 yıl boyunca Yeni Lig Gemlik çalışmaları…" denildi.
Gövde, boya ve montaj istasyonlarındaki parçalı provaların başarılı bir biçimde gerçekleştirildiği tesiste, deneme üretimi hazırlıkları sürüyor. 5 gr/m2'den az "uçucu organik bileşen" salımı ile Türkiye'deki yasal sınırın 9'da 1'i, Avrupa'daki yasal sınırın ise 7'de 1'i bir değerle Avrupa'nın en temizi olan boyahanede, ilk C-SUV gövdesinin boyası atıldı ve aynı gövdenin parça montajı, montaj tesisinde başarıyla tamamlandı.