18 bin 44 spor kulübü derneğinin iş ve işlemleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredildi

Türkiye genelinde 18 bin 44 spor kulübü derneğinin iş ve işlemlerine yönelik dosyaları Gençlik ve Spor Bakanlığına devir edildi. Bu yılın Nisan ayında yayımlanan Resmi Gazete ile 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu sonrasında spor kulüpleri yeni bir tüzel kişilik kazanmıştı.
Kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte dernek statüsünde bulunan spor kulübü derneklerinden, Gençlik ve Spor Bakanlığı veya Türkiye Futbol Federasyonuna tescilleri bulunan spor kulüplerinin Gençlik ve Spor Bakanlığına dosya devir teslim işlemleri kanunda belirtilen sürede tamamlandı. Bu kapsamda Türkiye genelinde 18.044 spor kulübü derneğinin devir işlemleri gerçekleştirildi. Bu süreçten sonra spor kulüplerinin iş ve işlemleri Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülecek.
DENETİM VE REHBERLİK HİZMETİ &NBSP;İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA DA YÜRÜTÜLECEK
7405 sayılı Kanun'un 13'üncü ile 5253 sayılı Kanun'un 19'uncu maddeleri uyarınca spor kulüplerine yönelik denetim ve rehberlik hizmetleri İçişleri Bakanlığınca ve mülkî idare amirliklerince de yürütülmeye devam edilecek. Söz konusu Kanun'un 25'inci maddesi uyarınca spor kulüplerinin adlarında izne tabi kelimelerin (Türk, Türkiye, Milli, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal, Şehit, Gazi) kullanılması İçişleri Bakanlığının iznine tabi olmaya devam edecek.