18 bin 44 spor kulübü derneğinin iş ve işlemleri Gençlik ve Spor Bakanlığı'na devredildi

DENETİM VE REHBERLİK HİZMETİ &NBSP;İÇİŞLERİ BAKANLIĞINCA DA YÜRÜTÜLECEK

7405 sayılı Kanun'un 13'üncü ile 5253 sayılı Kanun'un 19'uncu maddeleri uyarınca spor kulüplerine yönelik denetim ve rehberlik hizmetleri İçişleri Bakanlığınca ve mülkî idare amirliklerince de yürütülmeye devam edilecek. Söz konusu Kanun'un 25'inci maddesi uyarınca spor kulüplerinin adlarında izne tabi kelimelerin (Türk, Türkiye, Milli, Cumhuriyet, Atatürk, Mustafa Kemal, Şehit, Gazi) kullanılması İçişleri Bakanlığının iznine tabi olmaya devam edecek.