Kamuda bir yasak daha tarih oldu: Memura sakal artık serbest!

Atılan bu adım sonrası kamudaki erkek memurlara sakal bırakmak serbest hale geldi.
Atılan bu adım sonrası kamudaki erkek memurlara sakal bırakmak serbest hale geldi.
Danıştay tarafından Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin ilgili maddesinde (erkek personel için) yer alan "Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz..." ibaresinin iptaline karar verilmiş, kamu kurumlarında erkek memurların sakal kesme zorunluluğu ortadan kaldırılmıştı.
FAVORİ İBARESİ DE İPTAL EDİLMİŞTİ
Sabah'ta yer alan habere göre, Danıştay, 2020 yılında da mevzuatta yer alan "Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir" ibaresinin iptaline karar vermişti.