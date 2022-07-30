Başkan Erdoğan açıkladı! 30 Temmuz 2022 Fındık fiyatları ne kadar oldu? Güncel fındık fiyatları belli oldu!

Fındık fiyatları 2022, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ordu ziyareti öncesi gündemde yer alıyor. Her yıl bu dönemlerde açıklanan fındık fiyatları hakkında araştırmalar hızlandı. İşte güncel fındık fiyatları...
2022 GOOGLE FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3,5 yıl sürenin ardından 30 Temmuz Cumartesi günü Ordu'da partililer ve vatandaşlar ile buluştu. Altınordu ilçesinde bulunan Cumhuriyet Meydanı'nda fındık fiyatını açıkladı.
30 AĞUSTOS GÜNCEL FINDIK FİYATLARI
Fındık fiyatları 2022 kabuklu fındık alım fiyatı kilogram başına 54 TL olarak belirlendi.
2021 YILI FINDIK FİYATLARI NE KADARDI?
Bu yıl henüz açıklanmayan fındık fiyatları üzerine üreticinin tahmini 50-60 lira seviyeleri olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır.