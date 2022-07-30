Başkan Erdoğan açıkladı! 30 Temmuz 2022 Fındık fiyatları ne kadar oldu? Güncel fındık fiyatları belli oldu!

2021 YILI FINDIK FİYATLARI NE KADARDI?



Bu yıl henüz açıklanmayan fındık fiyatları üzerine üreticinin tahmini 50-60 lira seviyeleri olurken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fındık alım fiyatımız yüzde 50 sağlam iç esasına göre, Giresun kalite fındık için kilogram başına 27 lira, Levant kalite fındık için ise kilogram başına 26,5 liradır.