Ordu’da pankartların dili: Fındık dalda tekleme, 6’lı masa Ordu’dan oy bekleme

"YİNE YEŞİLLENDİ FINDIK DALLARI, REİS ALACAK TÜM OYLARI"



Pankartlarda "Yine yeşillendi fındık dalları, Reis alacak tüm oyları", "Fındık dalda tekleme, 6'lı masa Ordu'dan oy bekleme", "Fındığın uğuru, Ordu'nun gururusun", "Reis'in Ordu'su 2023'e hazır", "Aynı yoldan geçtik, aynı sudan içtik, sen dik dur Reis, 2023 için ant içtik" sözleri yar aldı.