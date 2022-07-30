Ordu’da pankartların dili: Fındık dalda tekleme, 6’lı masa Ordu’dan oy bekleme

Bu arada miting alanında ve yollarda ilginç pankartlar dikkat çekti. Miting alanındaki pankartlarda, yerel fındık tekerlemelerinden galat yapıldı.
"YİNE YEŞİLLENDİ FINDIK DALLARI, REİS ALACAK TÜM OYLARI"
Pankartlarda "Yine yeşillendi fındık dalları, Reis alacak tüm oyları", "Fındık dalda tekleme, 6'lı masa Ordu'dan oy bekleme", "Fındığın uğuru, Ordu'nun gururusun", "Reis'in Ordu'su 2023'e hazır", "Aynı yoldan geçtik, aynı sudan içtik, sen dik dur Reis, 2023 için ant içtik" sözleri yar aldı.
"DÜNYA LİDERİ, MİLLETİN ADAMI ORDU'YA HOŞ GELDİNİZ"
Bu arada Başkan Erdoğan'ın geçeceği yol üzerindeki binalarda ise "Dünya Lideri, Milletin Adamı Ordu'ya hoş geldiniz" pankartları yer aldı.