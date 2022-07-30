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    • 30.07.2022 17:31
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    • 30.07.2022 17:46
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    Ordu’da pankartların dili: Fındık dalda tekleme, 6’lı masa Ordu’dan oy bekleme

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı ağırlayan Ordu’da tarihi günlerden biri yaşandı. Sabahın erken saatlerinden itibaren Cumhuriyet Meydanı’nda toplanmaya başlayan Ordulular, güvenlik güçlerinin aramalarından geçirilerek alana alındı. Miting alanı sıcak havaya rağmen mitingin başlamasına saatler kala hıncahınç doldu.

    Ordu’da pankartların dili

    Bu arada miting alanında ve yollarda ilginç pankartlar dikkat çekti. Miting alanındaki pankartlarda, yerel fındık tekerlemelerinden galat yapıldı.

    "YİNE YEŞİLLENDİ FINDIK DALLARI, REİS ALACAK TÜM OYLARI"

    Pankartlarda "Yine yeşillendi fındık dalları, Reis alacak tüm oyları", "Fındık dalda tekleme, 6'lı masa Ordu'dan oy bekleme", "Fındığın uğuru, Ordu'nun gururusun", "Reis'in Ordu'su 2023'e hazır", "Aynı yoldan geçtik, aynı sudan içtik, sen dik dur Reis, 2023 için ant içtik" sözleri yar aldı.

    "DÜNYA LİDERİ, MİLLETİN ADAMI ORDU'YA HOŞ GELDİNİZ"

    Bu arada Başkan Erdoğan'ın geçeceği yol üzerindeki binalarda ise "Dünya Lideri, Milletin Adamı Ordu'ya hoş geldiniz" pankartları yer aldı.



        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Ordu-Giresun Havalimanında AK Parti Genel Başkan Vekilleri Binali Yıldırım, Numan Kurtulmuş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler karşıladı.
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ordu'yu 2002 yılından bu yana 19 yılda 20. kez ziyaret etmiş oldu.
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        Haberler Güncel Ordu’da pankartların dili: Fındık dalda tekleme, 6’lı masa Ordu’dan oy bekleme
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