Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.07.2022 15:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.07.2022 15:35
    ABONE OL

    Kütahya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Temizlik' operasyonu! Gözaltılar var

    Son dakika haberleri... Kütahya'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Temizlik' adı verilen operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. İşte detaylar...

    Zehir tacirlerine ’Temizlik’ operasyonu

    Kütahya'da, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Temizlik' adı verilen operasyon gerçekleştirildi.

    Kütahya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezindeki kafe ve apartta uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisini aldı. İşletme sahibi M.U.'yu fiziki ve teknik takibe alan polis, şüphelinin 2 farklı araçla il merkezine uyuşturucu getireceğini tespit etti.

    'Temizlik' adı verilen operasyon için düğmeye basan ekipler, Aslanapa ilçesi Göynükören kavşağında plakası belirlenen araç sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü ihtara uymadı.

    Otomobil, takip sırasında refüje çarpıp kaza yaptı. Sürücü M.U. ile yanındaki M.Ş. ve S.D. gözaltına alındı.

    APARTI İŞLETEN ANNESİ DE GÖZALTINA ALINDI
    Araçtaki aramalarda 5 bin 526 uyuşturucu hap, 826 ecstasy, 1 ruhsatsız tabanca ve 2 mermi ele geçirildi. Diğer araç da ekipler tarafından durdurulurken, içindeki M.A. ve S.A. gözaltına alındı. Öte yandan M.U.'ya ait apartı işleten annesi M.U. da operasyonla yakalandı.

    Şüpheliler M.U., M.U., M.Ş., S.D., M.A. ve S.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilip adliyeye sevk edildi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    FETÖ firarisi Kemal Maman’dan 15 Temmuz itirafı!
    Haberler Güncel Kütahya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 'Temizlik' operasyonu! Gözaltılar var
        SON DAKİKA