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    Teröristler inlerinde yok ediliyor! MİT PKK/ KCK’nın üst düzey yöneticisi Hatice Hezer’i etkisiz hale getirdi

    MİT, sınır ötesinde müthiş bir operasyona imza attı... Operasyon birimi, Irak’ın kuzeyinde telsiz kapattı ve PKK/ KCK’nın üst düzey yöneticisi Hatice Hezer’i etkisiz hale getirdi.

    Halit Turan
    Hüseyin Kaçar
    ’Hezer’ geçeriz

    Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), başarılı bir sınır ötesi operasyona daha imza attı. PKK/ KCK'nın üst düzey yöneticilerini hedef alan MİT'in saha elemanları, örgütün 41 kişiden oluşan yürütme konseyi üyesi Berivan Zilan kod adlı Hatice Hezer'in Irak'ın kuzeyinde örgütsel faaliyetlerine hız verdiğini tespit etti. Saha elemanları tarafından yürütülen hassas çalışmalar neticesinde Hatice Hezer'in konumu belirlendi. Teröristi uzun süre izleyen MİT saha elemanları, operasyon için "uygun" olduğunu belirtince operasyon birimleri harekete geçti. Saha elemanlarının çalışmalarının ardından operasyon talimatını alan MİT unsurları, Süleymaniye'ye sızıp telsiz kapattı. Operasyonu başarıyla icra eden birimler, nokta operasyonla Hatice Hezer'i etkisiz hale getirdi. MİT elemanları operasyonun ardından güvenli bir şekilde Irak'ı terk etti.



    TEMİZLEME OPERASYONU
    Terör örgütü PKK'ya yönelik yurt içinde ve dışında operasyonlar aralıksız sürüyor. Mersin'de dün PKK'ya yönelik "temizleme operasyonu" düzenlendi. Operasyon kapsamında HDP İl Başkanı Bedriye Kuş'un da aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı. Drone destekli operasyona yaklaşık 500 polis katıldı.



    SİCİLİ KABARIK
    PKK/KCK'YA 1991'de terörist Hatice Hezer, 2004'te PKK/ KCK kadın örgütlenmesi PJA (PJAK) Ermenistan sorumlusu oldu. 2008'de HPG bünyesinde sorumlu seviyede görevlendirildi. 2011 itibarıyla Mahmur Kampı KJB yürütmesinde, 2014'te Irak/KCK sözde Şehitler Komitesi'nde, 2017'de ise Suriye PJAK sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. Afrin'de siyasi çalışmalar ve örgüt sekreterliği görevlerinin yanı sıra TEV-DEM yönetiminde de yer aldı. Hatice Hezer'in, 25-26. Dönem HDP Van eski milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün ablası olduğu öğrenildi.

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    Haberler Güncel Teröristler inlerinde yok ediliyor! MİT PKK/ KCK’nın üst düzey yöneticisi Hatice Hezer’i etkisiz hale getirdi
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