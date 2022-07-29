Teröristler inlerinde yok ediliyor! MİT PKK/ KCK’nın üst düzey yöneticisi Hatice Hezer’i etkisiz hale getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), başarılı bir sınır ötesi operasyona daha imza attı. PKK/ KCK'nın üst düzey yöneticilerini hedef alan MİT'in saha elemanları, örgütün 41 kişiden oluşan yürütme konseyi üyesi Berivan Zilan kod adlı Hatice Hezer'in Irak'ın kuzeyinde örgütsel faaliyetlerine hız verdiğini tespit etti. Saha elemanları tarafından yürütülen hassas çalışmalar neticesinde Hatice Hezer'in konumu belirlendi. Teröristi uzun süre izleyen MİT saha elemanları, operasyon için "uygun" olduğunu belirtince operasyon birimleri harekete geçti. Saha elemanlarının çalışmalarının ardından operasyon talimatını alan MİT unsurları, Süleymaniye'ye sızıp telsiz kapattı. Operasyonu başarıyla icra eden birimler, nokta operasyonla Hatice Hezer'i etkisiz hale getirdi. MİT elemanları operasyonun ardından güvenli bir şekilde Irak'ı terk etti.