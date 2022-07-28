Resmi Gazete'de yayımlandı: Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli personel alacak

Buna göre, acil sağlık hizmetlerinde 220, halk sağlığı laboratuvarında 34, ilçe sağlık müdürlükleri ile toplum sağlığı merkezlerinde 916, sağlık evlerinde 144, yataklı tedavi alanında da 25 bin 686 kişi istihdam edilecek.