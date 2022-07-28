MİT'ten nokta operasyon: PKK/KCK’nın sözde yöneticisi Hatice Hezer etkisiz hale getirildi! Kardeşi HDP'li Tuğba Hezer Öztürk firari

Saha elemanlarının çalışmalarının ardından operasyon talimatını alan MİT unsurları, Süleymaniye'ye sızıp telsiz kapattı. Operasyonu başarıyla icra eden birimler, nokta operasyonla Hatice Hezer'i etkisiz hale getirdi. MİT elemanları operasyonun ardından güvenli bir şekilde Irak'ı terk etti.
KOD ADI: BERİVAN ZİLAN
Berivan Zilan kod adlı Hatice Hezer, terör örgütü PKK/KCK'ya 1991 yılında katıldı. 2004'te terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanması PJA'nın (PJAK) sözde Ermenistan sorumlusu oldu.
2008 yılında terör örgütü HPG bünyesinde sorumlu seviyede görevlendirildi. 2011 yılı itibarıyla Mahmur Kampı KJB yürütmesinde, 2014'te Irak/KCK sözde Şehitler Komitesi'nde, 2017 yılında ise Suriye PJAK sözde sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. Afrin'de siyasi çalışmalar ve örgüt sekreterliği görevlerinin yanı sıra TEV-DEM yönetiminde de yer aldı.
HATİCE HEZER'İN HDP İLE ORGANİK BAĞLANTISI
Terör örgütü PKK/KCK sözde yürütme konseyi üyesi olan Berivan Zilan kod adlı Hatice Hezer'in, 25'inci 26'ncı dönem HDP Van eski milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün de ablası olduğu öğrenildi. Ayrıca, 1994'de örgüte katılan Civan Zilan kod adlı Musa Kasım Hezer de erkek kardeşi idi. Musa Kasım Hezer, 1998'de bir çatışmada öldü. Hatice Hezer'in amcasının kızı olan Sema Zilan kod adlı Gülten Hezer de 2002 yılından beri örgütün kırsal kadrosunda faaliyet gösteriyor.