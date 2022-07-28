MİT'ten nokta operasyon: PKK/KCK’nın sözde yöneticisi Hatice Hezer etkisiz hale getirildi! Kardeşi HDP'li Tuğba Hezer Öztürk firari



Cumhuriyet savcılığınca hazırlanan ve Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Öztürk'ün "Terör örgütü propagandası yapmak", "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek ve bunların hareketlerine katılma", "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 48 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.



Öztürk'ün Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren Abdulbaki Sömer için organize edilen taziyeye katılmak amacıyla Hacıbekir Mahallesi'ne gittiği belirtilen iddianamede, "Şüphelinin, Abdulbaki Sömer'in gerçekleştirdiği terör eylemine olan desteğini göstermek, saldırıyı kutsamak amaçlı milletvekilli sıfatı ve sorumluluğu ile bağdaşmayacak şekilde bilerek ve isteyerek hareket etmek suretiyle terör örgütü propagandası yapmak suçunu işlemiştir." değerlendirmesinde bulunulmuştu.



Mahkeme, terör soruşturması kapsamında ifade vermeye gitmeyerek Atatürk Havalimanından yurt dışına çıktığı tespit edilen Öztürk hakkında yakalama kararı vermişti.