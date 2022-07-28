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    • 28.07.2022 10:33
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    • 28.07.2022 14:33
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    MİT'ten nokta operasyon: PKK/KCK’nın sözde yöneticisi Hatice Hezer etkisiz hale getirildi! Kardeşi HDP'li Tuğba Hezer Öztürk firari

    Son dakika haberi! PKK/KCK’nın sözde yürütme konseyi üyesi Hatice Hezer, MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye kentinde düzenlediği nokta operasyonla etkisiz hale getirildi. Eski HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün ablası olduğu öğrenilen Hezer'in erkek kardeşinin de 1998'de güvenlik güçleriyle çıkan çatışmada etkisiz hale getirildiği öğrenildi. Tuğna Hezer Öztürk'ün, teröristlerin evine taziye gittiği ortaya çıkmıştı. Hezer'in ablası 26'ıncı dönem HDP Van milletvekili Tuğba Hezer Öztürk hakkında farklı suçlardan açılan davalarda 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 75 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

    takvim.com.tr
    Bir büyükbaş daha cehenneme!

    Saha elemanlarının çalışmalarının ardından operasyon talimatını alan MİT unsurları, Süleymaniye'ye sızıp telsiz kapattı. Operasyonu başarıyla icra eden birimler, nokta operasyonla Hatice Hezer'i etkisiz hale getirdi. MİT elemanları operasyonun ardından güvenli bir şekilde Irak'ı terk etti.


    KOD ADI: BERİVAN ZİLAN
    Berivan Zilan kod adlı Hatice Hezer, terör örgütü PKK/KCK'ya 1991 yılında katıldı. 2004'te terör örgütü PKK/KCK'nın kadın yapılanması PJA'nın (PJAK) sözde Ermenistan sorumlusu oldu.

    2008 yılında terör örgütü HPG bünyesinde sorumlu seviyede görevlendirildi. 2011 yılı itibarıyla Mahmur Kampı KJB yürütmesinde, 2014'te Irak/KCK sözde Şehitler Komitesi'nde, 2017 yılında ise Suriye PJAK sözde sorumlusu olarak faaliyet gösterdi. Afrin'de siyasi çalışmalar ve örgüt sekreterliği görevlerinin yanı sıra TEV-DEM yönetiminde de yer aldı.

    HATİCE HEZER'İN HDP İLE ORGANİK BAĞLANTISI
    Terör örgütü PKK/KCK sözde yürütme konseyi üyesi olan Berivan Zilan kod adlı Hatice Hezer'in, 25'inci 26'ncı dönem HDP Van eski milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün de ablası olduğu öğrenildi. Ayrıca, 1994'de örgüte katılan Civan Zilan kod adlı Musa Kasım Hezer de erkek kardeşi idi. Musa Kasım Hezer, 1998'de bir çatışmada öldü. Hatice Hezer'in amcasının kızı olan Sema Zilan kod adlı Gülten Hezer de 2002 yılından beri örgütün kırsal kadrosunda faaliyet gösteriyor.

        HDP'Lİ ABLA HEZER KAÇAK
        Öldürülen Hatice Hezer'in ablası 26'ıncı dönem HDP Van milletvekili Tuğba Hezer Öztürk hakkında farklı suçlardan açılan davalarda 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 75 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

        Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı verilen ve yurt dışına kaçtığı belirlenen HDP'li Öztürk'ün "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Terör örgütü propagandası yapmak", "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek ve bunların hareketlerine katılmak", "Silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "Cumhurbaşkanına hakaret" gibi suçlardan açılan davalarda yargılaması devam ediyor.

        TERÖRİSTLERİN SÖZDE TAZİYESİNE GİTTİ
        Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Öztürk hakkında 1 Eylül 2015'te Tunceli'de etkisiz hale getirilen terörist Sıdıka Yıldız'ın cenazesine katılarak tabutunu taşıması, 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesinin ardından gerçekleştirilen eylemde ve terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın Türkiye'ye getirilmesine tepki amaçlı 15 Şubat 2016'da düzenlenen gösteride sarf ettiği sözler, Ankara Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016'da 29 kişinin şehit olduğu bombalı saldırıyı gerçekleştiren PKK'lı teröristin taziyesine katılmasıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.


            Cumhuriyet savcılığınca hazırlanan ve Van 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Öztürk'ün "Terör örgütü propagandası yapmak", "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenlemek, yönetmek ve bunların hareketlerine katılma", "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 48 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.


            Öztürk'ün Ankara'daki saldırıyı gerçekleştiren Abdulbaki Sömer için organize edilen taziyeye katılmak amacıyla Hacıbekir Mahallesi'ne gittiği belirtilen iddianamede, "Şüphelinin, Abdulbaki Sömer'in gerçekleştirdiği terör eylemine olan desteğini göstermek, saldırıyı kutsamak amaçlı milletvekilli sıfatı ve sorumluluğu ile bağdaşmayacak şekilde bilerek ve isteyerek hareket etmek suretiyle terör örgütü propagandası yapmak suçunu işlemiştir." değerlendirmesinde bulunulmuştu.

            Mahkeme, terör soruşturması kapsamında ifade vermeye gitmeyerek Atatürk Havalimanından yurt dışına çıktığı tespit edilen Öztürk hakkında yakalama kararı vermişti.

            KAÇAK HDP'LİYE DAVA ÜSTÜNE DAVA
            Öztürk hakkında ikinci dava da 12 Ekim 2015'te Erciş'te yapılan sözde "öz yönetim" ilanına ilişkin açıklamaya, 6 Kasım 2015'te güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada öldürülen Azad Günay ve 22 Ocak 2016'da Cizre'de etkisiz hale getirilen 3 teröristin cenazesine katıldığı gerekçesiyle açılmıştı.

            Van'ın Erciş ilçesinde 12 Ekim 2015'te terör örgütü PKK'nın çağrısı doğrultusunda yapılan "öz yönetim" ilanına ilişkin basın açıklamasına katılan Öztürk hakkında hazırlanan iddianamede, şu ifadeler yer almıştı:

            "Eylemi gerçekleştiren kişilerin milletvekili, belediye başkanı, belediye meclis üyesi, siyasi parti yöneticileri olduğu nazara alındığında, sözde 'öz yönetim' konulu açıklamanın halk üzerinde etki ve yönlendirme gücünün bulunduğunun kabulü gerekmektedir. Bu açıklama, düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez ve açıklamanın içeriğinde yer alan hususlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na aykırılık teşkil ettiğinden Türk Ceza Kanunu'nun 302. maddesinde yer alan 'Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak' suçunu oluşturmaktadır."



            İddianamede, milletvekili Öztürk'ün temsil ettiği güç ve makam itibarıyla yapılan "öz yönetim" açıklamasına müdahale etme imkan ve kabiliyeti bulunmasına rağmen müdahale etmek yerine eylemin her aşamasında grupla hareket ederek, ölen teröristler için saygı duruşunda bulunduğu bildirilmişti.

            Öztürk hakkında ayrıca 28 Kasım 2015'te Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesinin ardından yapılan basın açıklamasında, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.


                KAÇAK HDP'Lİ HEZER PKK'YA DESTEK MİTİNGİNDE ORTAYA ÇIKMIŞTI
                Hakkında yakalama kararı bulunan Öztürk, terör örgütü PKK yandaşlarınca Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen gösterilerde görüntülenmişti.


                Haklarında gözaltı kararı bulunan HDP milletvekilileri Tuğba Hezer Öztürk ve Faysal Sarıyıldız, 2016 yılında Belçika'nın başkenti Brüksel'de PKK'lıların gösterisine katıldı.

                AİLE BOYU TERÖRİST
                1994'de örgüte katılan 'Civan Zilan' kod adlı Musa Kasım Hezer'in de erkek kardeşi olduğu belirlendi. Musa Kasım Hezer'in, 1998'de bir çatışmada öldüğü öğrenildi. Hatice Hezer'in amcasının kızı olan 'Sema Zilan' kod adlı Gülten Hezer'in de 2002 yılından beri örgütün kırsal kadrosunda faaliyet gösterdiği belirlendi.

                Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, A Haber canlı yayınında PKK'nın sözde üst düzey kadrosundaki Hatice Hezer'in öldürülmesini değerlendirdi.

                İRAN'DA DA FAALİYET GÖSTERİYORDU
                Canlı yayında operasyondan dolayı MİT'i tebrik eden Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, "Milli İstihbarat Teşkilatımızı tebrik etmek istiyorum. Saklanmayı çok iyi bildikleri alanda saha operasyonu yapıldı. Burası riskli bir alan. Başkalarının harekatlarını köpürterek dünyaya servis ettiği yerlerden. Etkisiz hale getirilen teröristin aile bağlarının dışında bir özelliği daha var. Hem Ermenistan hem de Suriye PJAK sorumluluğu var. İran'daki PKK adına faaliyet gösteriyor. Hem eli kanlı bir terörist hem de örgüt içinde siyasi bir rolü var. Konsey üyesi çünkü. Bir diğer yandan PYD/YPG'nin siyasi bir uzantısında görevli." dedi.

                "TERÖRÜN KAYMAĞINI YİYEMİYORLAR"
                Ağar, terör örgütüne peş peşe vurulan darbenin üst düzey kadroya olmasının militanlara ağır bir mesaj olduğunu belirtti. A Haber canlı yayınında konuşan Ağar, örgüt liderlerinin artık eskisi gibi rahat yaşayamadığını da vurguladı.

                Öldürülen teröristin PKK içinde etkin isimlerden biri olduğunu belirten Ağar, "Örgüt üzerinden elde ettikleri hayatı artık yaşayamıyorlar. Cemil Bayık, Mustafa Karasu, Murat Karayılan ile fotoğrafları var. Bu öldürülen teröristin seviyesini gösteriyor. Üst kadroların böyle öldürülmesi içlerinde tedirginlik de yaratıyor. Terörün yağını kaymağını artık yiyemiyorlar. Örgüt liderliğinin verdiği ihtişamlı hayatı yaşayamıyorlar." şeklinde konuştu.

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                Bir büyükbaş daha cehenneme!
                Haberler Güncel MİT'ten nokta operasyon: PKK/KCK’nın sözde yöneticisi Hatice Hezer etkisiz hale getirildi! Kardeşi HDP'li Tuğba Hezer Öztürk firari
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