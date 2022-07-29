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    • Güncel
    • 29.07.2022 22:43
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    • 29.07.2022 22:44
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    Dışişleri Bakanlığı Gürcistan'da 8 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası için başsağlığı mesajı yayımladı

    Gürcistan'da Gudauri Dağı'na düşen yamaç paraşütçülerini kurtarmak için giden polis helikopterinin düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetmişti. Dışişleri Bakanlığı talihsiz olay üzerine başsağlığı mesajı yayımladı.

    Dışişleri’nden Gürcistan’a başsağlığı mesajı

    Gürcistan'da Gudauri Dağı'na düşen yamaç paraşütçülerini kurtarmak için giden polis helikopterinin düşmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetmişti. Olay üzerine Dışişleri Bakanlığı taziye mesajı yayımladı.



    Bakanlık, "Gürcistan'ın Gudauri bölgesinde bugün (29 Temmuz) acil kurtarma görevi icra eden bir helikopterin düştüğünü ve sekiz kişilik ekibin hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi sunuyor, dost ve komşu Gürcistan Hükümeti ile halkına başsağlığı diliyoruz. açıklaması yaptı.

    NELER YAŞANMIŞTI
    Gürcistan'da Gudauri Dağı'na düşen yamaç paraşütçülerini arama kurtarma çalışmaları için bölgeye giden sınır polislerine ait helikopterin düştüğü bildirildi. Gürcistan İçişleri Bakanı Vakhtang Gomelauri, helikopterdeki 4'ü mürettebat, 2'si arama kurtarma görevlisi ve 2'si sağlık görevlisi olmak üzere toplam 8 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

    Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığının ilgili birimleri olay yerine sevk edildi. Meydana gelen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı" ifadelerine yer verildi.

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    Haberler Güncel Dışişleri Bakanlığı Gürcistan'da 8 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası için başsağlığı mesajı yayımladı
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