Muharrem İnce 6'lı masayı bombaladı! "Kafaları karışık ne yapacaklarını bilmiyorlar"

CHP'nin Atatürk çizgisinden ayrıldığını belirterek yaptığı ağır eleştiriler sonrası CHP'den istifa eden ve kendi partisini kuran Memleket Partisi Gelen Başkanı Muharrem İnce partisinin Birinci Olağanüstü Kurultay'ın 6'lı masayı bombaladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın 5 kez biraraya gelip aday açıklayamazken birbirleriyle çelişkili açıklamaları da sürüyor.

MUHARREM İNCE'DEN 6'LI MASAYA TEPKİ

Bu çelişkilere dikkat çeken Muharrem İnce yuvarlak masaya sert sözlerle yüklendi. İnce, "Kafaları karışık ne yapacaklarını bilmiyorlar. " ifadelerini kullandı.

İnce'nin açıklamaları şu şekilde:

ÇELİŞKİ VE ANLAŞMAZLIKLAR VAR

"İstanbul Sözleşmesi ne olacak? CHP diyor ki 'imzalayacağız.' Temel Karamollaoğlu diyor ki 'İyi ki çıktık.' Peki ne olacak? Ali Babacan dedi ki, 'Ergenekon'u yeniden açacağız.' Onu der demez sabahleyin Kılıçdaroğlu, rahmetli Ali Tatar'ın eşini ziyarete gitti. Şimdi Ergenekon yeniden açılacak mı? Kılıçdaroğlu ziyaretlere devam mı edecek? 'Kamulaştıracağız' dedi birisi, öbürü dedi ki 'öyle kolay değil.' Kamulaştıracaklar mı, kamulaştırmayacaklar mı? Mülteciler, biri 'göndereceğiz' diyor. Öbürü 'o kadar kolay değil' diyor.

KAFALARI KARIŞIK NE YAPACAKLARINI BİLMİYORLAR

Mesela bir başka konu. Eğitimi ne yapacaklar? Tarikatlara bırakacaklar mı? Laik ve bilimsel eğitime devam mı edecekler? Kafaları karışık ne yapacaklarını bilmiyorlar.

"HÜKÜMET O GÜN DÜŞER"

Mesela, Libya Tezkeresinde CHP 'hayır' verdi. İYİ Parti 'evet' verdi. Seneye yine var Libya Tezkeresi. Biri 'evet', biri 'hayır' verirse hükümet o gün düşer."