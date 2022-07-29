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    • 30.07.2022 12:57
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    FETÖ firarisi Kemal Maman'dan 15 Temmuz itirafı: Hain darbe girişimini sivil imamlar yönetti!

    Son dakika haberi! Hain darbe girişimi sonrası firar eden FETÖ'nün firari kalemlerinden Kamil Maman Fetullahçı Terör Örgütü’nün kapatılan medya kuruluşu Today’s Zaman’ın eski Genel Yayın Yönetmeni firari Sevgi Akarçeşme'nin yaptığı canlı yayına katıldı. 15 Temmuz'u FETÖ'nün planladığına ve sivil imamların o gece TSK içindeki komutanları örgütlediğine dikkat çeken Maman, "Bugün gözaltına alınmış, 15 Temmuz'un başında olmuş isimlerin hepsi cemaate (FETÖ'ye) yakın komutanlar." dedi. TSK içinde yer değiştirmek isteyenleri sivil imam Kemal Batmaz'la konuştuğuna dikkat çeken Maman, "Kemal Batmaz'ı arıyorsun ben İzmir'e gitmek istiyorum diyorsun ve İzmir'e gidiyorsun." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    FETÖ firarisi Kemal Maman’dan 15 Temmuz itirafı!
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    Cemaat adı altında faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) devletin kılcal damarlarına kadar sızarak, 15 Temmuz gecesi jetlerle, tanklarla hain bir darbe girişimi yaptı. Millet sokağa çıkarak hainlerin tanklarının altına yatıp dünyada görülmemiş cesaretle destan yazdı.

    FETÖ'NÜN PLANIYDI HERKES BİLİYORDU
    FETÖ'nün hain kalemleri firar ederek, sosyal medyada para propaganda çabalarıyla kaçak yayınlarına devam ederken, firari FETÖ'cü Kamil Maman yine firari FETÖ'cü Sevgi Akarçeşme'nin yayına katıldı. FETÖ'cülerin hain planları ve örgüt hakkında bilgiler veren Maman, "15 Temmuz kimin planıydı?" sorusuna, "Cemaatin planıydı. Bunu herkes biliyordu" dedi.


    DARBEYİ SİVİL İMAMLAR YÖNETTİ
    Akıncı Üssü ve darbenin gerçekleştirilmeye çalışıldığı TSK merkezlerinde sivil imamlarla harekete edildiğini ve kimin FETÖ'cü kimin FETÖ'cü olmadığını bu isimlerin bildiğine dikkat çeken Maman, "Bugün gözaltına alınmış, 15 Temmuz'un başında olmuş isimlerin hepsi cemaate (FETÖ'ye) yakın komutanlar." ifadelerini kullandı.

    "HERKES DARBE BEKLİYORDU"
    Maman ayrıca, 15 Temmuz'la ilgili, "Burada problem cemaatin organize olamamasyıla ilgili. Herkes darbe bekliyordu. 15 Temmuz cemaatin planıydı." diye konuştu.



    Fotoğraftaki: Kemal Batmaz

    ÜST DÜZEY KOMUTANLAR FETÖ'CÜ KEMAL BATMAZ TAYİN EDİYORDU
    TSK içerisinde yer değiştirmek isteyen bir kişinin Kemal Batmaz'a söylemesinin yeterli olduğuna dikkat çeken Maman, Akıncılar üssü komutanının FETÖ'nün darbe girişimini yöneten sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tuğgeneral Hakan Evrim olduğunu belirtti.

        Fotoğraftaki: Hakan Evrim

        FETÖ'cülerin TSK içinde çok rahat yer değiştirdiğini belirten firari Maman, "Kemal Batmaz'ı arıyorsun ben İzmir'e gitmek istiyorum diyorsun ve İzmir'e gidiyorsun." dedi.

        Firari FETÖ yöneticisi Halit Esendir, Kamil Maman'a tepki gösterdi.

        FETÖ'ye kumpas kuruldu yalanına sığınan Esendir,"Asim Yıldırım İsmail Sezgin veya Sevgi Akarcesme ile yapılacak bir canlı youtube yayınında daha oncede söylediğim gibi cesaretiniz varsa Ahmet Dönmez ve Kamil Maman ile röportaja hazırım. Cemaatten Kimler 15 temmuza karışmışsa onları da açıkça konuşmaya da hazırım hodri meydan" diyerek kendisi gibi FETÖ'cü olan isimle tartışmak istedi.

            Maman, "15 Temmuz'u ne olarak tanımlıyorsun?" sorusuna şu cevabı verdi:

            "Hizmet hareketinin kendi kadrolarını hareket ettiremediği için, yani grup grup, bire bir, ikiye iki elemanlarla, hizmet hareketinden insanlar olduğu için devlet kadrosunda, cemaat bir darbe yapmak istese dahi bunu başaramayacağı için, çünkü bütün adamlarını bu şekilde hareket ettiremeyeceği için bunu hızlı şekilde yapamayacağı için… Çünkü kimin cemaatten olduğunu bilmiyorsun. Ben Akıncı üssü komutanıyım ben kimin hizmetten olduğunu bilemem ki. Bunu ancak bilebilecek kişi, bir adamı bir yerden bir yere sevk edecek kişi ve bu konuda destek verebilecek kişi, bu da hava kuvvetlerinin abisi, kurmayların abisi, jandarmaların abisi… Böyle birisi olması gerekiyor. Eğer böyle birisi olmazsa siz kime emir vereceksiniz ve nasıl bir harekette bulunacaksınız. Fakat böyle bir hareketi yapmaya kalkıştığınız şöyle bir sorun ortaya çıkıyor. İnsanlar ölünce, çatışma çıkınca yanlış bir yerden işe başladığınız ortaya çıkıyor. İşte uçakları uçururuz, herkes ellerini indirir aşağıya. Bir metin yayınlarız, TSK olaya müdahale etti deriz. Çünkü cemaat bir taraftan şunu istemiyordu. Cemaat bir darbe yapsın, ülkeyi değiştirsin. Bu cemaati sarsardı, bütün hareket alanını kısıtlardı."

            AKINCI ÜSSÜ DAVASI'NDA KARAR
            Akıncı Üssü'ndeki darbe girişimi eylemlerine ilişkin dava 26 Kasım 2020'de karara bağlandı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi kararında, darbeyi planladığı iddia edilen sivil imamlar Kemal Batmaz, Hakan Çiçek, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve darbeyi yöneten 15 asker hakkında "Anayasayı ihlal" ve "Cumhurbaşkanına suikast" ile 77 kişiyi kasten öldürmek suçlarından 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ve 3 bin 901 yıl hapis cezası vermişti.

            "Ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılan sanıklar arasında, 15 Temmuz akşamı Ankara semalarında alçaktan uçuş yapan ve kritik kamu kurumlarını bombalayarak 68 kişiyi şehit eden pilotlar da yer aldı.

            Polis Özel Harekat Başkanlığına düzenlediği bombalı saldırıyla biri imam diğerleri polis 43 kişiyi şehit eden, ardından TBMM ve TÜRKSAT'ı da bombalayan eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk, "yönetici sıfatıyla" bütün eylemlerden sorumlu tutularak 79 kez ağırlaştırılmış müebbet ve farklı suçlardan 3 bin 901 yıl 6 ay hapse çarptırıldı.

            TBMM'yi bombalayan eski pilot yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı ile Gölbaşı'ndaki Polis Havacılık Dairesi Başkanlığının hatasız bir şekilde vurulması için lazerle işaretleyen eski pilot binbaşı Mustafa Azimetli de aynı suçlardan 79'ar kez ağırlaştırılmış müebbet ile 3 bin 901 yıl 6'şar ay hapis cezasına mahkum edildi.

            Hüseyin Türk ile aynı uçakla Polis Özel Harekat Başkanlığını bombalayan eski pilot yüzbaşı Uğur Uzunoğlu da "44 kişiyi kasten öldürme", "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından 45 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 1170 yıl hapisle cezalandırıldı.

            Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Kavşağı'nı bombalayarak 15 kişiyi şehit eden eski pilot üsteğmen Müslim Macit, 16 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 283 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

            Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığında 7 polisi şehit eden eski pilotlar yüzbaşı Ertan Koral ve üsteğmen Mehmet Çetin Kaplan'a da "kasten öldürme" ve "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" suçlarından 8'er kez ağırlaştırılmış müebbet ve 90'ar yıl hapis cezası verildi. Kaplan ayrıca "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

            Farklı zamanlarda Ankara Emniyet Müdürlüğünü bombalayarak 2 kişiyi şehit eden eski pilotlar yüzbaşı İlhami Aygül, üsteğmenler Mehmet Yurdakul ve Mustafa Özkan'a 3'er kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 648'er yıl hapis cezası verildi.

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            Haberler Güncel FETÖ firarisi Kemal Maman'dan 15 Temmuz itirafı: Hain darbe girişimini sivil imamlar yönetti!
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