FETÖ firarisi Kemal Maman'dan 15 Temmuz itirafı: Hain darbe girişimini sivil imamlar yönetti!

Cemaat adı altında faaliyet gösteren Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) devletin kılcal damarlarına kadar sızarak, 15 Temmuz gecesi jetlerle, tanklarla hain bir darbe girişimi yaptı. Millet sokağa çıkarak hainlerin tanklarının altına yatıp dünyada görülmemiş cesaretle destan yazdı.
FETÖ'NÜN PLANIYDI HERKES BİLİYORDU
FETÖ'nün hain kalemleri firar ederek, sosyal medyada para propaganda çabalarıyla kaçak yayınlarına devam ederken, firari FETÖ'cü Kamil Maman yine firari FETÖ'cü Sevgi Akarçeşme'nin yayına katıldı. FETÖ'cülerin hain planları ve örgüt hakkında bilgiler veren Maman, "15 Temmuz kimin planıydı?" sorusuna, "Cemaatin planıydı. Bunu herkes biliyordu" dedi.
DARBEYİ SİVİL İMAMLAR YÖNETTİ
Akıncı Üssü ve darbenin gerçekleştirilmeye çalışıldığı TSK merkezlerinde sivil imamlarla harekete edildiğini ve kimin FETÖ'cü kimin FETÖ'cü olmadığını bu isimlerin bildiğine dikkat çeken Maman, "Bugün gözaltına alınmış, 15 Temmuz'un başında olmuş isimlerin hepsi cemaate (FETÖ'ye) yakın komutanlar." ifadelerini kullandı.
"HERKES DARBE BEKLİYORDU"
Maman ayrıca, 15 Temmuz'la ilgili, "Burada problem cemaatin organize olamamasyıla ilgili. Herkes darbe bekliyordu. 15 Temmuz cemaatin planıydı." diye konuştu.
Fotoğraftaki: Kemal Batmaz
ÜST DÜZEY KOMUTANLAR FETÖ'CÜ KEMAL BATMAZ TAYİN EDİYORDU
TSK içerisinde yer değiştirmek isteyen bir kişinin Kemal Batmaz'a söylemesinin yeterli olduğuna dikkat çeken Maman, Akıncılar üssü komutanının FETÖ'nün darbe girişimini yöneten sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tuğgeneral Hakan Evrim olduğunu belirtti.