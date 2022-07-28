Kahreden olay! Şehit Astsubay Batuhan Şimşek'in babası, oğluna sürpriz yapacakken şehadet haberini aldı





ŞEHİDİN BABASI ALDIĞI OTOMOBİLİN MÜJDESİNİ VERECEKKEN ŞEHİT HABERİNİ ALDI

Şehit Batuhan Şimşek'in kuzeni Selçuk Ulu, "Şehidimiz çok iyi bir insandı, vatanına milletine çok düşkündü. Namazında niyazındaydı ve mahalleli tarafından çok sevilen biriydi. Babasının bir sürprizi vardı. Bir araç almıştı kendisine ve bugün öğlen bunun bilgisini vermek için aradı ulaşamadık. Ne yazık ki şehit haberini aldık." dedi.