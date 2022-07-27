Mardin'de terör örgütü PKK'ya operasyon: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! 3 terörist etkisiz hale getirildi

"TOPRAKLARIMIZDA TERÖRİST İSTEMİYORUZ TESLİM OLUN

İçişleri Bakanı SüleymanSoylu, Suriye sınırından ülkemize sızan 3 PKK'lı terörist ölü ele geçirildiğini bildirdi. Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, "Topraklarımızda terörist istemiyoruz teslim olun. Suriye sınırından ülkemize sızan 3 PKK'lı terörist; Emniyet İstihbaratımızın takibi, Mardin Emniyet ve Jandarma, İHA, SİHA, hava takviyesi ve PÖH, JÖH desteğiyle ölü ele geçirildi. "Dostlarımızdan" taziye mesajı bekliyoruz(!)" dedi.

OPERASYON DÜZENLENİYOR

Mardin Valiliği tarafından açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları değerlendirilen sığınak, barınak ve depoların tahrip edilmesi, bölgedeki mahallelerde aranan kişilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

İKİNCİ BİR EMRE KADAR SOKAĞA ÇIKMAK YASAK

İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 28 Temmuz saat 05.00'ten itibaren bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Nusaybin ilçesinin Günyurdu Mahallesi ve mezralarında ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı vurgulandı.