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    • 28.07.2022 06:32
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    • 28.07.2022 09:00
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    Mardin'de terör örgütü PKK'ya operasyon: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! 3 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi! Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren hainler etkisiz hale getirildi. Saatlerce süren sabırlı takip sonucu Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile koordine kuruldu ve anında imha göreviyle havalanan F-16 ve SİHA atışlarıyla 3 örgüt mensubu Mardin'de etkisiz hale getirildi. Mardin'in Nusaybin ilçesine bağlı kırsal Günyurdu Mahallesi’nde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldığı bildirildi. 28 Temmuz saat 05.00'ten itibaren bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Nusaybin ilçesinin Günyurdu Mahallesi ve mezralarında ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı vurgulandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Mardin’de PKK’ya operasyon!

    Güvenlik güçlerimizin son dönemde yurt içinde gerçekleştirmiş olduğu etkili operasyonlar neticesinde PKK/KCK terör örgütüne bir darbe daha Mardin'de vuruldu.

    PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı koordinesinde Mardin İstihbarat Şube Müdürlüğü'nce sürdürülen çalışmalarda; 27.07.2022 tarihi saat: 19.40 sıralarında Mardin/Nusaybin ilçesi Günyurdu köyü bölgesinde EGM İHA vasıtasıyla 3 örgüt mensubunun görüntüsü alındı. EGM İHA'nın hassas takibine saat 23.00 sıralarında Jandarma İHA'nın da takviye olmasıyla terör örgütü mensupları tam anlamıyla işaretlendi.



    Saatlerce süren sabırlı takip sonucu Hava Kuvvetleri Komutanlığı ile koordine kuruldu ve anında imha göreviyle havalanan F-16 ve SİHA atışlarıyla 3 örgüt mensubu etkisiz hale getirildi.



        Ayrıca atış gerçekleştirilen noktalar ve çevresini taramak, bahse konu bölgede olabilecek diğer örgüt mensuplarının da etkisiz hale getirilebilmesi amacıyla PÖH ve JÖH ortaklığında başlatılan geniş çaplı operasyonlar devam ediyor.

        "TOPRAKLARIMIZDA TERÖRİST İSTEMİYORUZ TESLİM OLUN
        İçişleri Bakanı SüleymanSoylu, Suriye sınırından ülkemize sızan 3 PKK'lı terörist ölü ele geçirildiğini bildirdi. Bakan Soylu, yaptığı açıklamada, "Topraklarımızda terörist istemiyoruz teslim olun. Suriye sınırından ülkemize sızan 3 PKK'lı terörist; Emniyet İstihbaratımızın takibi, Mardin Emniyet ve Jandarma, İHA, SİHA, hava takviyesi ve PÖH, JÖH desteğiyle ölü ele geçirildi. "Dostlarımızdan" taziye mesajı bekliyoruz(!)" dedi.

        OPERASYON DÜZENLENİYOR
        Mardin Valiliği tarafından açıklamada, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması, aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen terör örgütü PKK mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, kullandıkları değerlendirilen sığınak, barınak ve depoların tahrip edilmesi, bölgedeki mahallelerde aranan kişilerin yakalanması amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.

        İKİNCİ BİR EMRE KADAR SOKAĞA ÇIKMAK YASAK
        İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 28 Temmuz saat 05.00'ten itibaren bölgedeki operasyonların sona ermesine kadar Nusaybin ilçesinin Günyurdu Mahallesi ve mezralarında ikinci duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği kaydedilen açıklamada, vatandaşların yasağa uymasının can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı vurgulandı.

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        Haberler Güncel Mardin'de terör örgütü PKK'ya operasyon: Sokağa çıkma yasağı ilan edildi! 3 terörist etkisiz hale getirildi
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