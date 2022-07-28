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    • 28.07.2022 11:25
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    'Eren Abluka-26 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar Operasyonu' başladı: 544 personel katılıyor!

    Son dakika haberi! İçişleri Bakanlığı, Mardin'de 544 personel, 38 operasyonel timin katılımıyla 'Eren Abluka-26 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar Operasyonu' başlatıldığını açıkladı. Operasyonun ilk gününde Nusaybin ilçesi kırsalında emniyet ve jandarma tarafından müşterek yürütülen hava kuvvetleri destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

    takvim.com.tr
    Teröre geçit yok! Mardin’de başladı

    İçişleri Bakanlığı, Mardin'de 544 personelin katılımıyla "Eren Abluka-26 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar Operasyonu"nun başlatıldığını bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin'de "Eren Abluka-26 (Mardin-Ömeryan) Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar Operasyonu" başlatıldı.

    544 PERSONEL 38 OPERASYONEL TİM GÖREV ALIYOR
    Operasyonda Mardin İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), jandarma komando ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 544 personel 38 operasyonel tim görev alıyor.


        3 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
        Operasyonun ilk gününde Nusaybin ilçesi kırsalında emniyet ve jandarma tarafından müşterek yürütülen hava kuvvetleri destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.

        Açıklamada, yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Abluka operasyonlarının, vatandaşın desteğiyle inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam edeceği kaydedildi.

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