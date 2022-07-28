'Eren Abluka-26 Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar Operasyonu' başladı: 544 personel katılıyor!

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'yı ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barınan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Mardin'de "Eren Abluka-26 (Mardin-Ömeryan) Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Mehmet Acar Operasyonu" başlatıldı.