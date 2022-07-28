Araç kiralayanlar dikkat! Boş senetli tuzak!

Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı, diğerleri adliyeye sevk edildi.

Yakalanan araç kiralama şirketi sahiplerinin, müşterilerden aldıkları boş senetleri "araçlarda arıza olduğunu" öne sürerek tehditle tahsil etmeye çalıştıkları, ödemeyenler hakkında icra takibi başlattıkları ve bu yöntemle 17 müştekiden 1 milyon 48 bin 385 lira tahsil ettikleri öğrenildi.