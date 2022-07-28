Araç kiralayanlar dikkat! Boş senetli tuzak!

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kentte 17 kişinin, "kiraladıkları araçlara karşılık imzaladıkları senetler kullanılarak kendilerinden tehditle para talebinde bulunulduğunu" iddia ederek şikayetçi olması üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından tespit edilen araç kiralama şirketlerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, C.A, S.B, M.G, A.C, O.S, K.S, A.T. ve H.A. "nitelikli dolandırıcılık, açığa imzanın kötüye kullanılması ve tehdit" suçlarından gözaltına alındı.