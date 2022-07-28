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    • 28.07.2022 10:27
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    • 28.07.2022 10:38
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    Diyanet İşleri Başkanlığından 'hadis'i alaya alan CHP medyasına ilişkin açıklama: En hafif tabirle saygısızlıktır

    CHP medyası geçtiğimiz gün Diyanet'in yaptığı bir açıklamada geçen hadisi alaya aldı. Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 'Ticarette kâr haddi var mıdır?' sorusuna verdiği yanıtta geçen hadisi kesip biçerek paylaşan CHP medyasının dini değerleri aşağılaması ve dine saldırması tepki çekerken Diyanet İşleri Başkanlığından yeni bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Bazı medya mecralarında dini değerlerin hedefe konulduğu, metin içerisinde yer alan hadis-i şerifin alaya alındığı bir noktaya taşınmıştır. Yüce dinimiz İslam’ın ilkelerinin bilgisizce alaya alınması, en hafif tabirle saygısızlıktır." ifadelerine yer verildi.

    takvim.com.tr
    Diyanet CHP medyasını taşladı

    Cumhuriyet Halk Parti'li isimler Diyanet İşleri Başkanlığını çeşitli yalanlarla hedef alırken CHP medyası da Diyanet üzerinden dini değerlere saldırıya geçiyıor.

    CHP MEDYASI HAREKETE GEÇTİ
    CHP medyası Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 1 hafta önce resmi sosyal medya hesabından fetva hattına gelen bir soruya verdiği yanıtı siyaset malzemesi yaparak dini değerlerle alay etti.

    Din İşleri Yüksek Kurulu, fetva hattına gelen "Ticarette kar haddi var mıdır?" sorusunu yanıtladı.

    Yanıtta şu ifadeler yer aldı;

    "İslam dini, alım satım akitlerinde kesin bir kâr haddi koymamış, bunu piyasa şartlarına bırakmıştır. Konuyla ilgili olarak Allah Resûlü (s.a.s.), fiyatlar artmaya başladığında kendisinden bu duruma müdahale etmesi istendiğinde şöyle buyurmuştur: "Şüphe yok ki, fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah'tır. Ben sizden herhangi birinin malına ve canına yapmış olduğum bir haksızlık sebebiyle o kimsenin hakkını benden ister olduğu halde, Rabbime kavuşmak istemem."

    HADİSİ MALZEME YAPTILAR
    CHP'nin yayın organı Cumhuriyet gazetesi Din İşleri Yüksek Kurulu'nun Hadis'i Şerif'e dayandırarak verdiği bu cevabı çarpıtarak manşetine taşıdı.

    "Diyanet'ten yeni fetva: Fiyatları tayin eden Allah'tır" ifadesiyle Hadis'i Şerif'i malzeme yapan Cumhuriyet'e başta Tele 1, T24 gibi CHP medyası da eşlik etti.

    DERTLERİ DİYANET DEĞİL
    Yapılan bu saldırı CHP medyasının misyonunu ortaya koyarken meselenin sadece Diyanet İşleri Başkanlığı olmadığı da ortaya çıktı. Hadis'i Şerif çarpıtılarak açıkça dini değerler ve peygamberimiz hedef alındı.

        CHP medyasının bu skandalı sosyal medyada da büyük tepki çekerken Diyanet İşleri Başkanlığından yeni bir açıklama geldi.

        EN HAFİF TABİRİYLE SAYGISIZLIKTIR
        Açıklamada, "Bazı medya mecralarında dini değerlerin hedefe konulduğu, metin içerisinde yer alan hadis-i şerifin alaya alındığı bir noktaya taşınmıştır. Yüce dinimiz İslam'ın ilkelerinin bilgisizce alaya alınması, en hafif tabirle saygısızlıktır." ifadelerine yer verildi.

        Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

        "Din İşleri Yüksek Kurulumuz tarafından 2017 yılında hazırlanmış bir kurul fetvasında geçen hadis-i şerifin bazı medya mecralarında bağlamından kopartılarak gündeme taşınması üzerine aşağıdaki hususların kamuoyuyla paylaşılmasında fayda mülahaza edilmiştir:

        Usul olarak, hadis rivayetleri, diğer deliller ile birlikte ve bağlamı dikkate alınarak anlaşılmalıdır. "Şüphe yok ki, fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah'tır…" şeklinde nakledilen rivayette kastedilen, 2012 yılında Başkanlığımız tarafından yayımlanan "Hadislerle İslam" adlı eserde açıklandığı üzere şudur: Hz. Peygamber, ticârî işlemlerde spekülasyona, belirsizliğe ve taraflar arasında anlaşmazlığa yol açacak her tür muameleye mâni olduğu ve fiilî tedbir aldığı hâlde, fiyat konusunda sınırlama getirmeyi uygun bulmamıştır. Zira fiyatların sınırlandırılması, şehir dışından Medine çarşısına mal getirerek satan tüccarların, kendilerine başka pazarlar aramasına sebep olacak, dolayısıyla Müslüman şehir halkının sıkıntı yaşaması ve karaborsacılığa yenik düşmesi gibi bir sonuç oluşturabilecekti. Savaş şartlarının etkisini gösterdiği Medine çarşısını bir kez daha altüst edebilecek bir uygulama olacağı gerekçesiyle Hz. Peygamber'in kaçındığı fiyat sınırlaması, sonraki yüzyıllarda İslâm toplumlarında ortaya çıkan yeni şartlar doğrultusunda yeniden gündeme getirilmiş ve fiyatların aşırı derecede yükseltilmesini engelleyecek şekilde tedbirler alınmasına izin verilmiştir. İslâm alimleri, doğuracağı neticeler açısından bu uygulamanın, Hz. Peygamber'in dikkate aldığı maksatlara uygun olduğunu belirtmişlerdir. (Hadislerle İslam, V, 114. )

        Ayrıca üzülerek belirtelim ki, 'İslam dininin kesin bir kâr haddi koymadığının ve bunu piyasa şartlarına bıraktığının' anlatıldığı cevap, bazı medya mecralarında dini değerlerin hedefe konulduğu, metin içerisinde yer alan hadis-i şerifin alaya alındığı bir noktaya taşınmıştır. Yüce dinimiz İslam'ın ilkelerinin bilgisizce alaya alınması, en hafif tabirle saygısızlıktır.

        Bu konuda yazan, konuşan, yorum yapan herkesi son derece özenli ve dikkatli olmaya davet ediyoruz."

        İMAMOĞLU DA DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'I HEDEF ALMIŞTI: KABUL ETMİYORUM
        Öte yandan Ekrem İmamoğlu da CHP medyasının dini değerlere saldırdığı anlarda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı hedef almıştı.

            Ekrem İmamoğlu, "Cumhurbaşkanı cuma çıkışında 'Çaldılar' diyor, yanında Diyanet İşleri başkanı, ki benim Diyanet İşleri başkanım değil. İnancım gereği Diyanet İşleri başkanını ben kabul etmiyorum, benim başkanım değil. Siyasi bir açıklama yapıp, birisi hakkında iftirada bulunurken onu teyit edercesine gülüyorsanız, beni temsil etmezsiniz. En büyük günah iftiradır. Benim Diyanet İşleri başkanım olamazsınız." ifadeleriyle Diyanet'i hedef tahtasına koymuştu.

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