Cumhuriyet Halk Parti'li isimler Diyanet İşleri Başkanlığını çeşitli yalanlarla hedef alırken CHP medyası da Diyanet üzerinden dini değerlere saldırıya geçiyıor.
CHP MEDYASI HAREKETE GEÇTİ
CHP medyası Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 1 hafta önce resmi sosyal medya hesabından fetva hattına gelen bir soruya verdiği yanıtı siyaset malzemesi yaparak dini değerlerle alay etti.
Din İşleri Yüksek Kurulu, fetva hattına gelen "Ticarette kar haddi var mıdır?" sorusunu yanıtladı.
Yanıtta şu ifadeler yer aldı;
"İslam dini, alım satım akitlerinde kesin bir kâr haddi koymamış, bunu piyasa şartlarına bırakmıştır. Konuyla ilgili olarak Allah Resûlü (s.a.s.), fiyatlar artmaya başladığında kendisinden bu duruma müdahale etmesi istendiğinde şöyle buyurmuştur: "Şüphe yok ki, fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak Allah'tır. Ben sizden herhangi birinin malına ve canına yapmış olduğum bir haksızlık sebebiyle o kimsenin hakkını benden ister olduğu halde, Rabbime kavuşmak istemem."
HADİSİ MALZEME YAPTILAR
CHP'nin yayın organı Cumhuriyet gazetesi Din İşleri Yüksek Kurulu'nun Hadis'i Şerif'e dayandırarak verdiği bu cevabı çarpıtarak manşetine taşıdı.
"Diyanet'ten yeni fetva: Fiyatları tayin eden Allah'tır" ifadesiyle Hadis'i Şerif'i malzeme yapan Cumhuriyet'e başta Tele 1, T24 gibi CHP medyası da eşlik etti.
DERTLERİ DİYANET DEĞİL
Yapılan bu saldırı CHP medyasının misyonunu ortaya koyarken meselenin sadece Diyanet İşleri Başkanlığı olmadığı da ortaya çıktı. Hadis'i Şerif çarpıtılarak açıkça dini değerler ve peygamberimiz hedef alındı.