Feyzi İşbaşaran: "Diyanet İşleri Başkanlığı, 81 ile 4 bin 500 TL maaşla 'Kıble uzmanı' atayacak. Camilerde imam/vaiz var, bunlara ilave bir de 'Kıble uzmanı' camilere gidip 'Aha kıble burası' diye imam/vaiz ve cemaate gösterecek. 'Kıble uzmanı'nın yardımcıları da olmalı, adamlar yorulmasın!"