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    • Haberler
    • 28.07.2022 12:27
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    • 28.07.2022 12:27
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    SSK emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak? SSK emeklisi maaş farkı ödemesi yapılacak mı? O tarihte hesaplarda!

    SSK ve Bağ-Kur zamlı emekli maaşları ödemelerinde de sona gelindi. Gözler maaş farkları ödeme tarihine çevrildi. İşte, 2022 maaş farkları ödeme takvimi ve konu hakkında merak edilenler...

    takvim.com.tr
    SSK emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alanların maaş farklarının ödeneceği tarih netlik kazandı. İşte, 2022 emekli ve emmur maaş farkları ödeme takvimi...


    TEMMUZ MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.385.799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecek.


    Buna göre;

    Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

    Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

    1. Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında,

    2. Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında,

    3. Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında, aylık farkı tahakkuk ettirildi.

    Toplam fark ödemesi tutarı 6.447.227.858,02 TL oldu.


    DUL-YETİM AYLIĞI NE KADAR OLDU, NE ZAMAN ÖDENECEK?

    5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) (Emekli Sandığı) bendi kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan toplam 2.385.799 kişinin 1 Temmuz 2022 tarihinden geçerli olmak üzere aylıklarında oluşan fark tutarları, aylık almakta oldukları Banka ve PTT şubelerindeki hesaplarına gönderilerek 28 Temmuz 2022 tarihinde ödenecektir.


    Buna göre;

    A- Aylıklarını her ay alanlara; Temmuz ayı olmak üzere 1 aylık tutarında,

    B- Aylıklarını üçer aylıklar halinde almakta olanlardan;

    Grupta Mayıs-Haziran-Temmuz döneminde aylık alanlara; Temmuz ayı olmak üzere, 1 aylık tutarında,

    Grupta Haziran-Temmuz-Ağustos döneminde aylık alanlara; Temmuz ve Ağustos ayları olmak üzere, 2 aylık tutarında,

    Grupta Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde aylık alanlara; Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları olmak üzere, 3 aylık tutarında,

    aylık farkı tahakkuk ettirilmiştir. Toplam fark ödemesi tutarı 6.447.227.858,02 TL'dir.

    5510 sayılı Kanunun 4/1-(a) (SSK) ve 4/1-(b) (BAĞKUR) bentleri kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları zamlı olarak ödeme günlerinde ödenmeye başlanmıştır.


        2022 EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLDU?

        Emekli maaş zammı oranı açıklandı. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla emekli ve memur maaş zamları belli oldu.

        Buna göre SSK ve BAĞ – KUR emekli aylıkları yüzde 42.35, memur ve emekli memur aylıkları yüzde 41.69 oranında artacak.


        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

        Geçen yıl 1500 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı bu yıl 2 bin 500'ye çıkartıldı. Ancak, yılın ilk yarısında enflasyonun yüksek seyretmesi üzerine geçen hafta ek gösterge ile ilgili kanunun Meclis'teki görüşmeleri sırasında 3 bin 500 liraya yükseldi.

        Normal emekli aylığı yüzde 42.35 oranında artırıldığında 3500 liranın altında kalan emekli aylıkları hazine tarafından 3 bin 500 liraya tamamlanacak. Bundan yaklaşık 1.7 milyon emeklinin yararlanacağı ve maliyetinin de 3.7 milyar lira olacağı hesaplanıyor.


        ZAMLI MEMUR MAAŞLARI 8 TEMMUZ'DA ÖDENDİ!

        6 aylık enflasyon farkı ile zamlı memur maaşları belli oldu. Temmuz zamlı memur maaşları Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz tarihinde hesaplara yattı.
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        Haberler Haberler SSK emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak? SSK emeklisi maaş farkı ödemesi yapılacak mı? O tarihte hesaplarda!
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