Son dakika: Su tarifesi en pahalı olan belediyeler CHP'li belediyeler! İşte il il su tarifeleri

Büyükşehir belediyelerinin suya yaptıkları zamları araştırıldı. Buna göre Türkiye'de suyun en pahalı olduğu yer Antalya. Suyun metreküp fiyatının 13.59 TL olduğu Tekirdağ ise en pahalı ikinci il durumunda. CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın tepkisine rağmen pahalı su tarifesinden geri adım atmadı. Vatandaşlar ise çareyi ilgili kurum ve kuruluşlara şikâyet dilekçeleri vermekte buldu.
'HALKA BU ZULÜM NİYE'
Vatandaşın canını yakan pahalı su konusunu yakından takip ettiklerini belirten AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, TESKİ tarafından tüm Tekirdağlılara büyük bir haksızlık yapıldığını dile getirdi. Sabah'ta yer alan habere göre, Özcan, Türkiye'nin her yerinde AK Partili belediyelerin su fiyatlarına büyük oranda indirim yaptığını, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin ise halka pahalı su satmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Özcan şöyle devam etti: "Ne yazık ki Tekirdağ'ımızda gerçekten içler acısı bir durum yaşıyoruz.
CHP'li büyükşehir yönetimi, belediye eliyle vatandaşlarımıza adeta zulüm ediyor. Pahalı su konusunu pek çok kez gündeme taşıdık, yakından takip ettik. Büyükşehir Belediyesine 'Yapmayın, vatandaşlarımıza bu zor günlerde bunları yaşatmayın' dedik, fakat dinletemedik. Bizler mücadelemizi sürdüreceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın Tekirdağlı hemşerilerim suya çok daha ucuza ulaşıncaya dek gereken ne ise yapacağız."