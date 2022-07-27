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    • 27.07.2022 18:38
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    • 27.07.2022 18:39
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    'Olağanüstü toplantı çağrısı' ortakların arasını açtı: Siyasi nezaketsizlik polemiği

    CHP sağlık çalışanlarının sorunlarının görüşülmesi amacıyla Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırdı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulu’nu, 1 Ağustos Pazartesi günü saat 15’te toplantıya çağırdı. AK Parti ve MHP yaptıkları açıklamalarla toplantıya katılmayacaklarını duyurdu. Toplantı için kendileriyle iletişime geçilmemesine alınan HDP, "Biz CHP'nin bu konuda siyasi nezaket kurallarına uygun davranmadığı görüşündeyiz" açıklamasında bulundu. HDP'nin açıklamasını değerlendiren CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, HDP'nin olağanüstü toplantı çağrılarında kendileriyle iletişime geçmediklerini belirterek tepki gösterdi

    ’Olağanüstü toplantı çağrısı’ ortakların arasını açtı

    Seçim öncesi HDP'nin desteğini almak isteyen CHP her türlü tavizi vermekten çekinmiyor.

    Yakın zamanda yaptığı her açıklamasında cezasını çeken eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, hapisten kurtacağını açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri karşı cephede karşılık buluyor.

    Cezaevinden zaman zaman açıklamalarda bulunan Demirtaş, sözde 'Türkiyelileşme' laflarıyla ortağının seçmenlerine şirin gözükme çabaları gösteriyor.

    İBB'nin CHP'li başkanı Ekrem İmamoğlu da, Diyarbakır ziyaretleri ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile ağaç dikerek sürece katkıda bulunmuştu. Ancak iki ortağın arası CHP'nin Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmasıyla bozuldu.

        CHP'YE POPÜLİZM SUÇLAMASI!
        HDP Grup Başkanvekili Meral Daniş Beştaş, sadece bir genel görüşmeyle, 3-5 dakika konuşmayla, sağlıkta şiddet ve sağlık emekçilerinin yaşadıkları sorunlara çözüm bulunamayacağını belirterek, "Popülist yaklaşımlarla, günübirlik siyasetle kesinlikle meselelere yaklaşmıyoruz" dedi.

        SİYASİ NEZAKETE UYGUN DEĞİL
        Beştaş şöyle dedi: Bizim sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle ilgili görüşümüz nettir. Onlardan yana olduk. CHP sağlıkta şiddet konulu bir yasa teklifi hazırladı ve Meclis'e sunuldu.

        Maalesef CHP bu teklifle ilgili bizimle hiçbir şekilde iletişime geçmedi. İletişim konusunda bir teşebbüsü olmadı. Bunu görüşme şansımız da olmadı. Biz; CHP'nin bu konuda siyasi nezaket kurallarına uygun davranmadığı görüşündeyiz.

        Önerilerimizi sormamasını talihsizlik olarak değerlendiriyoruz. Biz 1 Ağustos'ta burada olamayacağız.

        HDP DİĞER GRUPLARI ARADI MI?
        CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Özel, sağlık çalışanlarının sorunlarının görüşülmesi amacıyla Meclis'in olağanüstü toplantıya çağırılmasına siyasi parti gruplarının yaklaşımını ele aldı.

            HDP'nin geçen yazılı açıklama ile Meclis'in olağanüstü toplanmasını istediğini söyleyen Özel, "Siyasi nezaketten bahsedenlere söylüyorum. Geçen hafta HDP, Zaho'da turistik bölgede yaşanan kayıplarla ilgili yeterli imzası ve 120 milletvekili olmadığı için başka bir yetkiyi kullanarak Meclis'e olağanüstü toplantı çağrısı yaptı. HDP diğer grupları aradı mı bu konuda" diye konuştu.

            TUTUMUNU DEĞİŞTİRİRSE ÇOK KIYMETLİ OLUR
            TBMM Genel Kurulu'nun olağanüstü toplantısında 200 milletvekilinin olup olmayacağı yönündeki soruya Özel, şu yanıtı verdi:
            Ben bütün milletvekilleri için söylüyorum ama HDP tutumunu değiştirirse çok kıymetli olur. Biz açık ve vicdani bir çağrı yaptık. Bu çağrının karşılık bulacağını düşünüyoruz.

            İYİ Parti, TİP olumlu yaklaştıklarını söyledi. Bağımsız milletvekilleri ayrı ayrı hep ifade ediyor. HDP katılırsa zaten herhangi bir sorun yok. 10-12 milletvekili yetiyor.

            BİZİ ARAMADILAR
            Özel, HDP'nin kendilerine sorulmadığı için olağanüstü toplantıya katılmayacaklarını açıklaması hakkında şu ifadeleri kullandı:
            Bu nezaketi Zaho meselesinde aramamışlardı. Bizi aramadılar. Görünen o ki Suruç meselesinde de bunu dert etmemişlerdi. HDP, dokunulmazlıkla ilgili bir endişesi olsa onu söylerdi burada.

            Söylerlerse siz bana tekrar sorarsınız ama ben yapılan açıklama, siyasi tutarlılık açısından bu ikisini hatırlatma gereği duydum.

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            Haberler Güncel 'Olağanüstü toplantı çağrısı' ortakların arasını açtı: Siyasi nezaketsizlik polemiği
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