'Olağanüstü toplantı çağrısı' ortakların arasını açtı: Siyasi nezaketsizlik polemiği

Seçim öncesi HDP'nin desteğini almak isteyen CHP her türlü tavizi vermekten çekinmiyor.
Yakın zamanda yaptığı her açıklamasında cezasını çeken eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, hapisten kurtacağını açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözleri karşı cephede karşılık buluyor.
Cezaevinden zaman zaman açıklamalarda bulunan Demirtaş, sözde 'Türkiyelileşme' laflarıyla ortağının seçmenlerine şirin gözükme çabaları gösteriyor.
İBB'nin CHP'li başkanı Ekrem İmamoğlu da, Diyarbakır ziyaretleri ve HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ile ağaç dikerek sürece katkıda bulunmuştu. Ancak iki ortağın arası CHP'nin Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırmasıyla bozuldu.