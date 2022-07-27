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    • 27.07.2022 18:40
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    Başkan Erdoğan'ın tepki gösterdiği sanığa 21 yıl 6 ay hapis cezası

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın da tepki gösterdiği Samet Ağ, eşi Özlem Ağ'yı 23 yerinden bıçaklamaktan yargılandığı davada 21 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Özlem Ağ, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşme yapmıştı. Özlem Ağ yaptığı açıklamada, "Her zaman yanımızda olacağını söyledi. Mutlu oldum gündeme, dile getirdiği için. Bu konunun arkasında durduğu için. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

    Başkan Erdoğan’ın tepki gösterdiği sanığa 21 yıl 6 ay hapis cezası

    Tokat Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan sanık Samet Ağ hakim karşısına çıktı. Mahkemede sanık 'pişman' olduğu yönünde savunma yaptı. Dördüncüsü görülen davada mahkeme heyeti sanığa kasten öldürmeye teşebbüsten 20 yıl, kayınpederi Mehmet Demirel'i yaralama suçundan 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 21 yıl 6 ay hapis cezası verdi.



    Yaklaşık 13 ay önce meydana gelen olayda, bir hastanede temizlik işçisi olarak çalışan eşi Samet Ağ ile geçimsizlik yaşayan Özlem Ağ ocak ayında evi terk ederek babası Mehmet Demirel'in yanına gitmişti. Boşanma davası açan kadın, 1 Nisan'da kocası Samet Ağ'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı. 23 yerinden bıçaklanan kadın 9 gün yoğun bakımda hayat mücadelesi vermişti.



    Olay sonrası Samet Ağ çıkarıldığı mahkemece tutuklanmış ve üç ay tutuklu kaldıktan sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılmıştı. Yaşanan olayın basına yansımasının ardından Samet Ağ, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine yeniden tutuklanmıştı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın muhtarlara yönelik konuşmasında yaşanan olaya tepkisini dile getirmişti.
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