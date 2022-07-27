Başkan Erdoğan’ın tepki gösterdiği sanığa 21 yıl 6 ay hapis cezası

Tokat Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesinde tutuklu yargılanan sanık Samet Ağ hakim karşısına çıktı. Mahkemede sanık 'pişman' olduğu yönünde savunma yaptı. Dördüncüsü görülen davada mahkeme heyeti sanığa kasten öldürmeye teşebbüsten 20 yıl, kayınpederi Mehmet Demirel'i yaralama suçundan 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 21 yıl 6 ay hapis cezası verdi.