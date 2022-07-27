Müjdeyi Başkan Erdoğan duyuracak! Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi geliyor

Murat Kurum'un açıklamaları şu şekilde;

İnşallah yeni sosyal konut projelerimizi de önümüzdeki ay itibariyle, Cumhurbaşkanımızın milletine vereceği büyük bir müjdeyle duyuracağız. Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesini 81 ilimizde başlatacağız.

ANKAPARK TEPKİSİ: BURANIN METRUK BİR YAPIYA DÖNMESİNE GÖZ YUMMANIZI ANLAYAMAYIZ

Millete karşı sorumluluk taşıyan herkesin, bakanın da, belediye başkanının da görevi, anlayışı bu olmalıdır. Son günlerde üzerinde çokça tartışılan Ankapark'ın geleceği meselesinde de duruşumuz hep aynı oldu.

Biz hep şunu söyledik. 'Ortada bir sorun var, bir yatırım var ve maalesef kaderine terk edilmiş durumda. Bu sorun; milletin faydasına çözülmeli' dedik. Bu yatırım nasıl en verimli şekilde milletimizin lehine değerlendirilebilir dedik.