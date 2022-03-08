Başkan Erdoğan 23 yerinden bıçaklanan Özlem Ağ ile telefonda görüştü! Adi herif savcı ve hakim hesap verecek

"HER ZAMAN YANIMIZDA OLACAĞINI SÖYLEDİ"

Dün Başkan Erdoğan'ın telefonla aradığını aktaran Ağ, şunları kaydetti:

"Böyle bir telefon beklemiyordum. Haberlerde konuşulduğundan haberim yoktu. O zaman öğrendim. Biraz sohbet ettik. İyi hal durumunun kaldırılacağını söylediler, anlattılar. Her zaman yanımızda olacağını söyledi. Mutlu oldum gündeme, dile getirdiği için. Bu konunun arkasında durduğu için. Kendisine ve ekibine teşekkür ediyorum. Ben halen korkuyorum. Dışarı tek başıma çıkamıyorum. Bir yere tek başıma gidemiyorum. Babam ve kardeşlerimle gidiyorum. Bazen de komşulardan olanlar oluyor."

KAMU DAVASI AÇILDI

Tokat'ta boşanma aşamasındaki eşini 23 yerinden bıçaklayan sanık hakkında kamu davası açıldığı bildirildi. Tokat Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ayrı yaşadığı eşi Özlem Ağ'ı 23 yerinden bıçaklamak suretiyle kasten yaralanmasına sebebiyet veren halen ceza infaz kurumunda tutuklu olarak bulunan Samet Ağ hakkında Tokat Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma sonucunda "Eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" iddiasıyla Tokat 1. Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açıldığı belirtildi.