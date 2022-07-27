Ordu'da SOLOTÜRK'ten gösteri uçuşu





Rahim Şahin de gösteriyi güzel bulduğunu belirterek, "Çok gurur duydum. Ben Fransa'da yaşıyorum. Buraya özellikle gezmeye geldik. Bu gösteriyi izlemek de bize nasip oldu. Tüylerimiz diken diken oldu. Vatanımıza, milletimize, askerimize Allah kaza bela vermesin. Bayrağımız hiçbir zaman inmesin" ifadelerini kullandı.