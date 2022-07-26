Başkan Erdoğan'ın talimatıyla vekiller sahaya indi halkın nabzını tuttu: AK Parti’ye güven artıyor!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşılan ve yaz sonunda ise kapsamlı bir rapor haline getirilecek olan izlenimlerin, seçimler için yol haritası hazırlanmasında önemli rol oynayacağı belirtiliyor. AK Parti milletvekillerinin sahadan edindiği izlenimler, muhalefetin "AK Parti bitti, biz geliyoruz" şeklindeki söyleminin gerçeği yansıtmadığı ve algı operasyonlarının vatandaşın gözünde bir karşılığının olmadığını ortaya koydu. Milletvekillerinin izlenimlerinden bazıları şöyle: