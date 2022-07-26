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    • 26.07.2022 07:45
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    Kanser tedavisi gören AK Partili Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı vefat etti

    Son dakika haberi! Giresun'un AK Partili Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, kanser tedavisi gördüğü İstanbul'da yaşamını yitirdi. Yılancı, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 seçimlerini de kazanarak üç dönemdir belediye başkanlığı yapıyordu.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    AK Parti’nin acı günü!

    Giresun'un AK Partili Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, kanser tedavisi gördüğü İstanbul'da yaşamını yitirdi.


    52 yaşındaki Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı, bir süredir İstanbul'da kanser nedeniyle tedavi görüyordu. Yılancı, hastanenin yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

    Yılancı'nın vefatı sonrası AK Partili siyasetçiler peş peşe taziye mesajı yayınladı.

    ŞAHİN YILANCI KİMDİR?
    Şebinkarahisar Belediyesi'nde ilk olarak 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde AK Parti'den belediye başkanı seçilen Yılancı, 30 Mart 2014 ve 31 Mart 2019 seçimlerini de kazanarak üç dönemdir belediye başkanlığı yapıyordu. Yılancı, evli 3 çocuk babasıydı.

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    Haberler Güncel Kanser tedavisi gören AK Partili Şebinkarahisar Belediye Başkanı Şahin Yılancı vefat etti
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