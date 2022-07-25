Rize’de zincirleme kaza: 7 yaralı

Kına gecesi eğlencesinden döndükleri öğrenilen 4 aracın içerisinde bulunan O. K., F. Ö., F. Y., F. Y., H. Ö., E. Y., ve F. Y. adlı 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Yaralıların olay yerindeki ilk müdehalelerinin ardından O. K. Rize Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken diğer 6 yaralı ise Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.