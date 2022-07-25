EYT'nin sebebi Kemal Kılıçdaroğlu çıktı! '60 yaş şartında' parmağı var...

"EYT'YE SEBEP OLAN YASAYI ÖNEREN İSİMLERDEN"

İşte tüm bunlardan sonra SSK batma noktasına geldi. Hem kötü yönetilmiş hem de popülist yönetimler yüzünden batmış hale geldi. O zaman ki hastanelerin durumunu anlatmaya bile gerek yok. Kılıçdaroğlu SGK'yı geç emeklilik kurtarır' demeçlerini verdi. 8 Eylül 1999'da EYT sorunun başlatan yasa ortaya çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu EYT'ye sebep olan yasayı öneren isimlerden.

Ve o zaman ki hükümette bunu kabul ediyor. Çalışma Bakanı da Yaşar Okuyan'dır kendisi sonra da CHP'den milletvekili olmuştur. Aslında Kılıçdaroğlu EYT'ye sebep olan yasayı önermiş. Sayın Kılıçdaroğlu'nun önerdiği gibi kadınlar için 58 erkekler için 60 yaş şartı getirilmiş. 99 yasası çıkarılmış. Çalışma Bakanlığı bugün bu sorunu çözmeye çalışıyor"