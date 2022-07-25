EYT'nin sebebi Kemal Kılıçdaroğlu çıktı! '60 yaş şartında' parmağı var...

Milyonların merakla beklediği EYT düzenlemesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor.
Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Düzenlemenin Meclis'e geleceği müjdesi" ve konuyla ilgili bir çalışma grubunun oluşturulduğunu duyurdu.
EYT düzenlemesiyle ilgili çalışmalar devam ederken son günlerde 'Ben söylüyorum EYT' çıkıyor pozları kesmeye başladı.
EYT'NİN KAYNAĞI KEMAL KILIÇDAROĞLU ÇIKTI
Genel müdürlüğü döneminde SSK'yı batıran Kılıçdaroğlu, geçmişini unutarak EYT'lilere yönelik pozlar keserken bir bomba yeniden gündeme geldi.
"SSK'YI GEÇ EMEKLİLİK KURTARIR"
Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili vaatlerde bulunan Kılıçdaroğlu'nun "100 trilyon borcu olan SSK'yı ancak geç emeklilik kurtarır, şu durumda 60 yaş şart" ifadelerini kullanmıştı.
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem meseleyi A Haber ekranlarında yorumladı.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını gazete küpürleri ile yorumlayan Erdem şunları söyledi;
"90 yıllarda popülist bir siyaset anlayışı vardı. Programlarda anahtar sallanıyordu. 2 ev verileceği bile ifade ediliyordu. Bu emeklilik meselesi de buradan itibaren başladı. O dönem öyle yasalar getirildi ki kadınlar 38 yaşında erkekler 43 yaşında emeklilik şansına kavuştu.
"EYT'YE SEBEP OLAN YASAYI ÖNEREN İSİMLERDEN"
İşte tüm bunlardan sonra SSK batma noktasına geldi. Hem kötü yönetilmiş hem de popülist yönetimler yüzünden batmış hale geldi. O zaman ki hastanelerin durumunu anlatmaya bile gerek yok. Kılıçdaroğlu SGK'yı geç emeklilik kurtarır' demeçlerini verdi. 8 Eylül 1999'da EYT sorunun başlatan yasa ortaya çıkıyor. Kemal Kılıçdaroğlu EYT'ye sebep olan yasayı öneren isimlerden.
Ve o zaman ki hükümette bunu kabul ediyor. Çalışma Bakanı da Yaşar Okuyan'dır kendisi sonra da CHP'den milletvekili olmuştur. Aslında Kılıçdaroğlu EYT'ye sebep olan yasayı önermiş. Sayın Kılıçdaroğlu'nun önerdiği gibi kadınlar için 58 erkekler için 60 yaş şartı getirilmiş. 99 yasası çıkarılmış. Çalışma Bakanlığı bugün bu sorunu çözmeye çalışıyor"