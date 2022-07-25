Milyonların gözü EYT için çıkacak kararda! Masada hangi formüller var? EYT’liye maaş, prim, yaş formülü
Emeklilikte yaşa takılanlar için oluşturulan çalışma grubu alternatifli formüller üzerinde hazırlık yaparken, milyonlar heyecanlı bekleyiş içerisinde bulunuyor. Formüllerin içeriğine ilişkin henüz bir açıklama gelmedi ancak kamuoyunda gündeme gelen pek çok formül bulunuyor. Bunlar arasında maaş, prim ve yaş formülleri öne çıkıyor. İşte EYT'lilere emeklilik yolunu açacak bu formüller...
Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açacak çalışma Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde sürüyor. EYT'liler için oluşturulan çalışma grubu pek çok formül üzerinde dururken, milyonlar da heyecan içerisinde çıkacak sonucu bekliyor.
Çalışmalarda formüllerin şekillenmesiyle birlikte devreye Hazine ve Maliye Bakanlığı girecek. Çalışma Bakanlığı'nın kimlerin kapsamda olacağına ilişkin hazırlayacağı alternatifli formüller için Hazine ve Maliye Bakanlığı ekipleri de ayrı ayrı maliyet hesabı yapacak.
Bu formüle göre, EYT'liler için yaş koşulu aşağı çekilecek. Ancak herkes aynı anda emekli olmayacak. Örneğin; 5000 günü olan 46 yaşındaki kişi ile 9 bin günü olan 51 yaşındaki kişi aynı anda emekli edilmeyecek. Bu formül hayata geçerse, 9 bin günü olan ve yaşı 51 olan daha önce emekli aylığına kavuşacak.
Oluşacak yeni kademeler çalışmalar sonucunda ortaya çıkacak. 9 Eylül 1999'dan önce sigortalı olup emeklilik için yıl ve prim şartını tamamlayanlar bu formülle şimdikinden daha erken yaşta emekli olabilecek. Bazı EYT'liler yasa çıkar çıkmaz emekli aylığına hak kazanabilecek.