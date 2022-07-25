Milyonların gözü EYT için çıkacak kararda! Masada hangi formüller var? EYT’liye maaş, prim, yaş formülü

Bu formüle göre, EYT'liler için yaş koşulu aşağı çekilecek. Ancak herkes aynı anda emekli olmayacak. Örneğin; 5000 günü olan 46 yaşındaki kişi ile 9 bin günü olan 51 yaşındaki kişi aynı anda emekli edilmeyecek. Bu formül hayata geçerse, 9 bin günü olan ve yaşı 51 olan daha önce emekli aylığına kavuşacak.