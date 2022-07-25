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    • 25.07.2022 14:39
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    Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Ankara'da ikinci el araç satanlara denetim...

    Son dakika haberleri... Fırsatçılarla ve stokçularla mücadele sürüyor. Ticaret Bakanlığı, Ankara'da ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden toplu iş yerlerinin iş ve işlemlerini denetime aldı.

    Bakanlık stokçulara karşı harekete geçti

    Ticaret Bakanlığı, Ankara'da ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden toplu iş yerlerinin iş ve işlemlerini denetime aldı.

    STOKÇULARA KARŞI HAREKETE GEÇİLDİ
    Bakanlık, "ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinin yapıldığı toplu iş yerlerinin sıfır kilometre araçları stoklayarak piyasada darlık yaratıcı ve tüketicinin mallara ulaşmasını engelleyici faaliyetlerde bulunduğuna" yönelik iletilen şikayetler üzerine harekete geçti.

    MÜFETTİŞLER İNCELEMELERE BAŞLADI
    Bu kapsamda, Ankara'da faaliyet gösteren söz konusu iş yerlerinin iş ve işlemleri denetime alınırken, denetimlerde 5 ticaret müfettişi gerekli incelemelere başladı.

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    Haberler Güncel Ticaret Bakanlığı harekete geçti! Ankara'da ikinci el araç satanlara denetim...
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