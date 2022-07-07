Berat Albayrak'a iftira atan zilzurna yüzsüzler: "CHP'nin '128 milyar dolar' yalanı için 60 bin TL tazminat çok az!"

Yakın siyasi tarihin en büyük iftirası "128 milyar dolar yalanını" konu alan dava hakkında Türk mahkemeleri nihai kararını vermişti. Davalı Cumhuriyet Halk Partisi, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Tescillenen ve kesinleşen "128 milyar dolar yalanı" davası kapsamında, CHP'den tahsil edilen 60.000 TL tutarındaki tazminat, Berat Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışladı.
Bu iftira için verilen 60 bin TL tazminatın az olduğunu belirterek konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, "Delilsiz/mesnetsiz itiraz etmelerinin nedeni, "Müddei iddiasını ispatla mükelleftir" kaidesinin cahili olduklarından mı yoksa zilzurna "yüzsüz" olduklarından mı kaynaklanıyor, bilmiyorum. Bu meblağ da İmamoğlu'nun "doğaçlama dans" kepazeliğine harcadığı paranın üçte biri bile değil. Diyeceksiniz ki, "Her şey para cezasından ibaret değil; iftira atmanın mahkeme tarafından tescil edilmesi felaket yüz kızartıcı değil mi?.." Haklısınız da, attığı iftiradan dolayı yüzü kızaran herhangi bir CHP yöneticisini şimdiye değin gördünüz mü?" ifadelerini kullandı.
O PARA ÇOK AZ KUSURA BAKMAYIN
Bursalı işadamı Cavit Çağlar vaktiyle merhum Mesut Yılmaz'a, "Yavşaktır, beni konuşturmasın, onu sokağa çıkamaz hale getiririm!.." şeklinde hakaret edince mesele mahkemeye taşınmıştı.
Tabiri caizse "Yavşak davasında" mahkeme, Cavit Çağlar'ı tazminat cezasına çarptırmıştı.
Kimse kimseye "yavşak" diye hakaret etmesin diye (güya) emsal bir karardı.
Ne ki tazminat cezası 1000 (bin) TL gibi bir şeydi. Yani, koca işadamı için çerez parası bile değildi.
Sadece şuna faydası oldu: Mahkeme kararıyla "yavşak" demenin ücretini tüm kamuoyu öğrenmiş oldu.
Haliyle caydırıcı olması bir yana, cebine bin lira koyan istediğine ağız dolusu "Yavşak" diyebilirdi.
Zaten o vakitler epey mavra yapılmıştı.
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