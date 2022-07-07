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    • 07.07.2022 06:58
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    • 07.07.2022 07:08
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    Berat Albayrak'a iftira atan zilzurna yüzsüzler: "CHP'nin '128 milyar dolar' yalanı için 60 bin TL tazminat çok az!"

    Yakın siyasi tarihin en büyük iftirası “128 milyar dolar yalanını” konu alan dava hakkında Türk mahkemeleri nihai kararını vermiş ve CHP, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a 60 bin tazminat ödemişti. Bu iftira için verilen 60 bin TL tazminatın az olduğunu belirterek konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, "Delilsiz/mesnetsiz itiraz etmelerinin nedeni, "Bu meblağ da İmamoğlu'nun "doğaçlama dans" kepazeliğine harcadığı paranın üçte biri bile değil. Diyeceksiniz ki, "Her şey para cezasından ibaret değil; iftira atmanın mahkeme tarafından tescil edilmesi felaket yüz kızartıcı değil mi?.." Haklısınız da, attığı iftiradan dolayı yüzü kızaran herhangi bir CHP yöneticisini şimdiye değin gördünüz mü?" ifadelerini kullandı.

    Bu yalan için 60 bin TL tazminat çok az!

    Yakın siyasi tarihin en büyük iftirası "128 milyar dolar yalanını" konu alan dava hakkında Türk mahkemeleri nihai kararını vermişti. Davalı Cumhuriyet Halk Partisi, eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a tazminat ödemeye mahkum edilmişti. Tescillenen ve kesinleşen "128 milyar dolar yalanı" davası kapsamında, CHP'den tahsil edilen 60.000 TL tutarındaki tazminat, Berat Albayrak tarafından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışladı.

    Bu iftira için verilen 60 bin TL tazminatın az olduğunu belirterek konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, "Delilsiz/mesnetsiz itiraz etmelerinin nedeni, "Müddei iddiasını ispatla mükelleftir" kaidesinin cahili olduklarından mı yoksa zilzurna "yüzsüz" olduklarından mı kaynaklanıyor, bilmiyorum. Bu meblağ da İmamoğlu'nun "doğaçlama dans" kepazeliğine harcadığı paranın üçte biri bile değil. Diyeceksiniz ki, "Her şey para cezasından ibaret değil; iftira atmanın mahkeme tarafından tescil edilmesi felaket yüz kızartıcı değil mi?.." Haklısınız da, attığı iftiradan dolayı yüzü kızaran herhangi bir CHP yöneticisini şimdiye değin gördünüz mü?" ifadelerini kullandı.

    O PARA ÇOK AZ KUSURA BAKMAYIN
    Bursalı işadamı Cavit Çağlar vaktiyle merhum Mesut Yılmaz'a, "Yavşaktır, beni konuşturmasın, onu sokağa çıkamaz hale getiririm!.." şeklinde hakaret edince mesele mahkemeye taşınmıştı.
    Tabiri caizse "Yavşak davasında" mahkeme, Cavit Çağlar'ı tazminat cezasına çarptırmıştı.
    Kimse kimseye "yavşak" diye hakaret etmesin diye (güya) emsal bir karardı.
    Ne ki tazminat cezası 1000 (bin) TL gibi bir şeydi. Yani, koca işadamı için çerez parası bile değildi.
    Sadece şuna faydası oldu: Mahkeme kararıyla "yavşak" demenin ücretini tüm kamuoyu öğrenmiş oldu.
    Haliyle caydırıcı olması bir yana, cebine bin lira koyan istediğine ağız dolusu "Yavşak" diyebilirdi.
    Zaten o vakitler epey mavra yapılmıştı.

    ***

        Varsayalım ki, CHP herhangi bir holdinge karşı tüm paydaşlarını ve trollerini harekete geçirerek sistemli bir algı kampanyası başlatmış.
        Afiş ve pankartlarla aylarca yaygara koparmış.
        İddiaları da, söz konusu holdingin içinin boşatıldığı, kasasının tamtakır olduğu, patronunun da paraları zimmetine geçirip yurtdışına kaçtığı şeklinde olsun.
        Sonuç ne olur?
        O holding, Koç Holding dahi olsa, en azından borsada milyarlar kaybeder değil mi?
        Dahası, sarsılır, bir daha da kendini zor toparlar!
        Peki milyarlar kaybeden o holding mahkemeye başvursa, mahkeme de oybirliğiyle tüm iddiaların iftiradan ibaret olduğunu hükme bağlayıp CHP'yi 60 bin TL para cezasına çarptırsa "adalet" sağlanmış olur mu?
        Bir başka ifadeyle, bu ceza onca maddi ve manevi zarara uğratılan holdingin "yarasına" merhem olur mu?
        Tamam, iftiraya maruz kaldığı tescil edilmiş olur. "Çamur at yapışmasa da izi kalır" darbımeselini ne yapacağız peki?

        ***

        CHP ve paydaşlarının Berat Albayrak hakkındaki "128 milyar dolar" iftirası, malumunuz, geçenlerde mahkeme tarafından tescillendi.
        CHP itiraz etti fakat üst mahkeme tarafından reddedildi.
        Delilsiz/mesnetsiz itiraz etmelerinin nedeni, "Müddei iddiasını ispatla mükelleftir" kaidesinin cahili olduklarından mı yoksa zilzurna "yüzsüz" olduklarından mı kaynaklanıyor, bilmiyorum.



        Benim bildiğim şudur: Merkez Bankası'nın herhangi miktarda döviz veya TL cinsinden kaynağı farklı yere transfer etmesi veya söz konusu miktarın buhar olması mümkün değildir. CHP Milletvekili İlhan Kesici bu gerçeği bildiği için 128 milyar dolar iftirası hakkında "Para kaybolmaz, gidin bakın Merkez Bankası'na görürsünüz..." demişti.


        Hülasa, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en organize ve en müstekreh iftirasını mahkeme oybirliğiyle 60 bin TL tazminat cezasına mahkûm etti.
        Sayın Berat Albayrak da bu paranın tamamını Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışladı.
        Soru şudur: CHP'ye 60 bin TL'lik tazminat cezası ne yapar? Dört dörtlük yeni bir iftira kampanyası için (tazminat kalemi bağlamında) 60 bin TL ayırmaktan başka.

        Bu meblağ da İmamoğlu'nun "doğaçlama dans" kepazeliğine harcadığı paranın üçte biri bile değil.
        Diyeceksiniz ki, "Her şey para cezasından ibaret değil; iftira atmanın mahkeme tarafından tescil edilmesi felaket yüz kızartıcı değil mi?.." Haklısınız da, attığı iftiradan dolayı yüzü kızaran herhangi bir CHP yöneticisini şimdiye değin gördünüz mü?

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        Haberler Güncel Berat Albayrak'a iftira atan zilzurna yüzsüzler: "CHP'nin '128 milyar dolar' yalanı için 60 bin TL tazminat çok az!"
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