Berat Albayrak'a iftira atan zilzurna yüzsüzler: "CHP'nin '128 milyar dolar' yalanı için 60 bin TL tazminat çok az!"

Varsayalım ki,herhangi bir holdinge karşı tüm paydaşlarını ve trollerini harekete geçirerek sistemli bir algı kampanyası başlatmış.Afiş ve pankartlarla aylarca yaygara koparmış.İddiaları da, söz konusu holdingin içinin boşatıldığı, kasasının tamtakır olduğu, patronunun da paraları zimmetine geçirip yurtdışına kaçtığı şeklinde olsun.Sonuç ne olur?O holding,dahi olsa, en azından borsada milyarlar kaybeder değil mi?Dahası, sarsılır, bir daha da kendini zor toparlar!Peki milyarlar kaybeden o holding mahkemeye başvursa, mahkeme de oybirliğiyle tüm iddiaların iftiradan ibaret olduğunu hükme bağlayıp'yipara cezasına çarptırsa "adalet" sağlanmış olur mu?Bir başka ifadeyle, bu ceza onca maddi ve manevi zarara uğratılan holdingin "yarasına" merhem olur mu?Tamam, iftiraya maruz kaldığı tescil edilmiş olur. "Çamur at yapışmasa da izi kalır" darbımeselini ne yapacağız peki?

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CHP ve paydaşlarının Berat Albayrak hakkındaki "128 milyar dolar" iftirası, malumunuz, geçenlerde mahkeme tarafından tescillendi.

CHP itiraz etti fakat üst mahkeme tarafından reddedildi.

Delilsiz/mesnetsiz itiraz etmelerinin nedeni, "Müddei iddiasını ispatla mükelleftir" kaidesinin cahili olduklarından mı yoksa zilzurna "yüzsüz" olduklarından mı kaynaklanıyor, bilmiyorum.