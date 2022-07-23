Türk savunma sanayisi hayran bıraktı! ABD medyası İHA ve SİHA’ları manşetine taşıdı

Türkiye, savunma sanayiine hız verdi. Baykar'ın ürettiği insansız hava araçları İHA ve SİHA'lar güç dengelerini değiştirdi. Bu başarı, yabancı basının da gündeminden düşmedi. Avrupa ve AB basını İHA ve SİHA'lara dikkat çekti. Bu kez de ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal, Türkiye'nin savunma sanayiine övgüler dizdi. 'Drone'lar, insansız deniz araçları ve katil robotlar, Türkiye'yi silah sanayii için güç merkezi yaptı' başlıklı haberinde, Türkiye'nin küresel bir oyuncu haline geldiği belirtildi. Başkan Erdoğan'ın 20 yılda Türkiye'yi silah üreten bir güç merkezi yaptığını söyledi. Wall Street Journal röportaj yaptığı Savunma Sanayii Başkanlığı Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in "Yüzde yüz bağımsız olmaya çalışmanın mümkün olmadığını biliyoruz. Buradaki anahtar, ulusal çıkarlarımızı korumamız gerektiğidir" sözlerine de yer verdi.