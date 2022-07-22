Dengeler değişti! Türkiye'nin savunmadaki hamleleri dünya basınında... İHA'lar ve SİHA'lar...
Türkiye'nin son dönemde savunma sanayide yaptığı hamleler dünyanın gündeminden düşmüyor. Türkiye'nin ürettiği Bayraktar İHA ve SİHA'lar ise en çok ilgi görenler arasında. Dünyaca ünlü Amerikan Wall Street Journal', "Dronlar, İnsansız Tekneler ve Katil Robotlar" başlıklı haberiyle başta İHA ve SİHA'lar olmak üzere Türkiye'nin insansız sistemlerdeki başarılarına yer verildi. İşte detaylar...
Türkiye'nin son dönemde savunma sanayide yaptığı hamleler dünyanın gündeminden düşmüyor. Türkiye'nin ürettiği Bayraktar İHA ve SİHA'lar ise en çok ilgi görenler arasında...
Dünyaca ünlü Amerikan Wall Street Journal', "Dronlar, İnsansız Tekneler ve Katil Robotlar Türkiye'yi Silah Sanayinde Bir Güç Merkezi Haline Getirdi" başlıklı haberiyle başta İHA ve SİHA'lar olmak üzere Türkiye'nin insansız sistemlerdeki başarılarına yer verildi. İşte detaylar...
KÜRESEL BİR OYUNCU HALİNE GELDİ
Söz konusu haberde Türkiye'nin son iki yıldır küresel bir oyuncu haline geldiği vurgulandı.
"Türkiye'nin silah üreten bir güç merkezi olma yolunda yirmi yıl süren projesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için meyvelerini vermeye başlıyor." İfadeleriyle başlayan haberde Türkiye'nin düşük maliyetli insansız hava araçlarının Ukrayna'nın Rus işgaline karşı savaşında güç dengesini değiştirmeye yardımcı olduğuna dikkat çekildi.
İHRACATTA SIÇRAMA YAPTI
Haberde Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nin verileriyle Türkiye'nin savunma alanındaki ihracat gücüne de dikkat çekildi. 2001'de 36. sırada yer alan Türkiye, 2017 ile 2021 yılları arasında silah ihracatında İsrail ve İsviçre'nin arkasında, Ukrayna ve İsveç'in önünde 12. sırada yer aldı.