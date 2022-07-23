Kılıçdaroğlu: Bütün mültecileri kendi ülkelerine davul-zurnayla göndereceğim

SİZE SÖZÜM...

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi büyütme zamanı. Türkiye'yi geliştirme zamanı. Bunun mücadelesini vereceğiz. Elbette ki bizim ülkemize değişik yerlerden gelen kardeşlerimiz var. Suriyeli göçmenlerimiz var. Afganlardan gelenler var. Size sözüm söz. Irkçılık yapmadan bütün mültecileri kendi ülkelerine, davulla zurnayla göndereceğim. Kendi ülkelerinde yaşayacaklar. Onların da birer insan olduğunu biliyorum. Onların da barış içinde, huzur içinde kendi ülkelerinde yaşamaları gerektiğini biliyorum. O nedenle önce barışı sağlayacağız. Önce can güvenliklerini sağlayacağız. Yollarını, okullarını, kreşlerini, hastanelerini yapacağız. İstihdam alanlarını yaratacağız. Kendi ülkelerinde onları da barış içinde yaşayacaklar. Biz kendi kültürümüzü korumak, kendi kültürümüzü yüceltmek isteriz" dedi.

CHP'NİN SIĞINMACI SİYASETİ...

Ülkelerinde yaşanan savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli ve Afgan mültecileri hedef tahtasına oturtarak, göçmenler üzerinden nefret siyaseti yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefet yabancı düşmanlığını körükleyerek halkı kışkırtmak için elinden geleni yapıyor.