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    • 24.07.2022 01:52
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    Kılıçdaroğlu: Bütün mültecileri kendi ülkelerine davul-zurnayla göndereceğim

    Kılıçdaroğlu kirli sığınmacı siyasetine devam ediyor. Sığınmacılar üzerinden sürekli paradoks yaşayan Kılıçdaroğlu, "Size sözüm söz. Irkçılık yapmadan bütün mültecileri kendi ülkelerine davulla zurnayla göndereceğim. Kendi ülkelerinde yaşayacaklar. Onların da birer insan olduğunu biliyorum. " dedi.

    DHA
    Kılıçdaroğlu: Bütün mültecileri davul-zurnayla göndereceğim

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir dizi programa katılmak için Bursa´ya geldi. Burada açıklama yapan Kılıçdaroğlu, sığınmacıları hedef aldı.

    SİZE SÖZÜM...

    Burada konuşan Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi büyütme zamanı. Türkiye'yi geliştirme zamanı. Bunun mücadelesini vereceğiz. Elbette ki bizim ülkemize değişik yerlerden gelen kardeşlerimiz var. Suriyeli göçmenlerimiz var. Afganlardan gelenler var. Size sözüm söz. Irkçılık yapmadan bütün mültecileri kendi ülkelerine, davulla zurnayla göndereceğim. Kendi ülkelerinde yaşayacaklar. Onların da birer insan olduğunu biliyorum. Onların da barış içinde, huzur içinde kendi ülkelerinde yaşamaları gerektiğini biliyorum. O nedenle önce barışı sağlayacağız. Önce can güvenliklerini sağlayacağız. Yollarını, okullarını, kreşlerini, hastanelerini yapacağız. İstihdam alanlarını yaratacağız. Kendi ülkelerinde onları da barış içinde yaşayacaklar. Biz kendi kültürümüzü korumak, kendi kültürümüzü yüceltmek isteriz" dedi.

    CHP'NİN SIĞINMACI SİYASETİ...

    Ülkelerinde yaşanan savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli ve Afgan mültecileri hedef tahtasına oturtarak, göçmenler üzerinden nefret siyaseti yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefet yabancı düşmanlığını körükleyerek halkı kışkırtmak için elinden geleni yapıyor.

    KİRLİ SİYASET

    CHP ve İYİ Parti'nin başını çektiği bu "mülteci siyaseti" özellikle Suriyeli ve Afgan sığınmacılara karşı nefretin körüklenmesine zemin hazırlayarak provokatif olayların yaşanmasına neden oluyor.

        CHP KAFASI ÇELİŞKİ

        Sığınmacıları siyasetine alet eden CHP'nin ise bu konuda nasıl çelişki içinde olduğu tekrardan gündeme geldi. 2016'da CHP, sığınmacı Suriyelilere hem mültecilik hemde kalıcılık vaad etmişti.

        CHP'li vekillerce hazırlanıp TBMM'ye sunulan raporda geçici koruma altindaki sığınmacıların mülteci olarak kabul edilmesi ve büyük çoğunluğun kalıcı olacağı kabul edilmelidir denilmişti.
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