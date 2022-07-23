Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 23.07.2022 06:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.07.2022 07:38
    ABONE OL

    FETÖ borsası kuran uyuşturucu baronu savcı Osman Yarbaş'ın tehdit mesajları ortaya çıktı: "Kaşınmaya başladı"

    Son dakika haberi! Uyuşturucu şebekesi liderliği yapıp FETÖ borsası oluşturmakla suçlanan Savcı Yarbaş gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Savcının “takipsizlik” karşılığında para istediği bir doktorla ilgili yazışmaları da ortaya çıktı. Savcının parayı vermek istemeyen doktorla ilgili yazdığı mesajda, "Kaşınmaya başladı. Para lazım ya 100 bini alsak mı?" dediği bildirildi.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    Tehdit mesajları ortaya çıktı: Kaşınmaya başladı

    Konya merkezli 4 ilde yapılan soruşturmada, uyuşturucu şebekesinin lideri olduğu saptanan Adana Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın 11 Mayıs'ta görevden uzaklaştırıldığı, ilerleyen günlerde de meslekten ihraç edileceği öğrenildi.

    Adana'dan Konya'ya uyuşturucu taşındığı ihbarı üzerine, Konya girişinde durdurulan bir araçta 25 kilogram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuyu taşıyan kişinin narkotik şube polisi M.B.Y. olduğu, talimatlarını da Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu'nda görevli Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'tan aldığı belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucu Yarbaş'ın lideri olduğu şebeke deşifre edildi. Konya merkezli 4 ilde yapılan operasyon sonucu Yarbaş'ın da aralarında bulunduğu 14 kişi tutuklandı.

    GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTI
    Osman Yarbaş'ın hakkında Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın imzasıyla daha önce soruşturma başlatıldığı ve 11 Mayıs'ta Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi. HSK müfettişlerinin, Yarbaş hakkındaki soruşturmayı tamamladığı ve meslekten ihraç edilmesi yönünde görüş bildirdiği aktarıldı. Osman Yarbaş'ın gözaltına alınmasıyla HSK İkinci Dairesi, FETÖ borsası oluşturması nedeniyle görev suçu işleyen Osman Yarbaş'ın savunmasını istedi. Savcı Osman Yarbaş'ın ilerleyen günlerde meslekten ihraç edileceği öğrenildi.


        Konya'da yüklü miktarda uyuşturucuyla yakalanan polis memuru kurye üzerinden ulaşılan Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın, uyuşturucu trafiğini yönettiği ve FETÖ borsası oluşturduğu belirlenmişti. Örgüt üyelerinin, FETÖ/ PDY'den hakkında soruşturma başlatılan ve "kovuşturma yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verilecek" olan şüphelileri tek tek arayarak "Hakkınızda FETÖ suçlamasıyla dosyanız bulunuyor. Eğer 500 bin lira verirseniz kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilecek" dediği ve bu şekilde 3 milyon lira aldıkları tespit edildi.

        MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI
        Hem uyuşturucu şebekesi liderliği yapan hem de FETÖ borsası oluşturduğu belirlenen savcı Osman Yarbaş, Antalya'da gözaltına alınırken, örgüte ilişkin yeni detaylara ulaşıldı.

        Örgütün FETÖ/PDY'ye üye olma suçlaması ile soruşturma başlatılan ve kovuşturma yapılmasına yer olmadığı yönünde karar verilecek olan şüphelilerden "takipsizlik kararı" karşılığında para istemesi WhatsApp konuşmalarına yansıdı. Sabah'ta yer alan habere görei ulaşılan WhatsApp konuşmalarında, örgüt üyesinin savcı Osman Yarbaş'ın talimatıyla bir doktordan 400 bin lira para istediği, doktorun parayı çok bulması sonucu savcının örgüt üyesine "Para lazım 100 bini alsak mı?" dediği yer aldı.

            SKANDAL MESAJLAR
            Ele geçirilen WhatsApp konuşmalarında, örgüt üyesinin savcının talimatıyla bir doktordan "takipsizlik kararı" karşılığında para istediği yer alırken, örgüt üyesi ile savcı arasında geçen diyalog şöyle:


            Savcı: Ara doktoru. Geldin mi Adana'ya diye, sert konuş.
            Örgüt üyesi: Hafta içi gelemem, hafta sonu geleyim diyor.
            Savcı: İzin alıp gel, keyfini mi bekleyeceğiz deseydin.


            Örgüt üyesi: O zaman geleyim dedi. Yalnız çok para istiyorsunuz diyor. 100 bine çok diyor. Daha 400 bile demedim.
            Savcı: İster ver ister verme diye söyle. 400'ü söyleseydin ya.
            Örgüt üyesi: Ne kadar süre verelim parayı toplaması için.


            Savcı: Net ol. 400'ü de söyle. Gelmezse neler olabileceğini anlat. İhraç olacağını falan.
            Örgüt üyesi: Anlattım. 400 imkânsız diyor.
            Savcı: Kaşınmaya başladı. Para lazım ya 100 bini alsak mı?
            Örgüt üyesi: Konuştum abi, param yok açılsın dava dedi.
            Savcı: Açarız biz de.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Çekirge’ye prestij katacak proje!
            Haberler Güncel FETÖ borsası kuran uyuşturucu baronu savcı Osman Yarbaş'ın tehdit mesajları ortaya çıktı: "Kaşınmaya başladı"
                SON DAKİKA